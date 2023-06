Da qualche settimana sono attive le prime telecamere mobili, per monitorare e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in alcune aree sensibili del territorio di Castelnuovo e Montale. In collaborazione con Hera, gestore dei servizi ambientali, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone ha provveduto all’installazione di cinque “occhi elettronici”, come era stato sollecitato negli scorsi mesi da diversi cittadini: uno strumento tecnologico in più per disincentivare comportamenti illeciti sul fronte dell’abbandono dei rifiuti e procedere con eventuali provvedimenti sanzionatori.

Nel dettaglio, le telecamere – collegate con la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli – sono state collocate in via della Chiesa e in piazza Goldoni a Montale, in via Negrelli a Castelnuovo e in prossimità delle due stazioni ecologiche, quella di Castelnuovo in via Case Bruciate e quella di Montale in via Sciascia.

“Con questo intervento, grazie alla collaborazione con Hera, con la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli e con i cittadini, vogliamo mantenere alta l’attenzione su temi per noi primari come la tutela dell’ambiente e l’attenzione al decoro urbano – precisa l’Assessore all’Ambiente del Comune di Castelnuovo Rangone Matteo Ferrari –. Le telecamere serviranno come deterrente per chi non rispetta le regole, e saranno utili anche quando passeremo alla raccolta porta a porta, con lo spostamento in aree sulle quali verranno segnalate eventuali criticità”.