Se si disegnasse la cartina delle relazioni internazionali dell’Emilia-Romagna si vedrebbero tanti ponti che collegano la nostra Regione all’Europa e al resto del mondo.

Si tratta di legami solidi costruiti nel corso del tempo per stabilire un canale di dialogo, opportunità e sviluppo tra Paesi anche molto distanti tra loro.

Dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Lussemburgo, dagli Usa al Giappone. Dai gemellaggi ai progetti di pace, dall’agroalimentare alla manifattura, dalla cultura ai big data, dal turismo alle scienze della vita.

Racconta proprio questo ‘Ponti, Emilia-Romagna, Europa, Mondo’ il nuovo podcast a cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Regione Emilia-Romagna e con il coordinamento di ART-ER.

Un viaggio di sei puntate, dentro e fuori il nostro territorio, con le voci di chi ha visto nascere e vivere gli accordi di collaborazione siglati dall’Emilia-Romagna con gli Stati esteri, Regioni ed enti territoriali stranieri.

Il podcast è on line da oggi su Spotify ed è disponibile al link: https://regioneer.it/podcastPonti

Ponti: le puntate

Puntata 1: Emilia-Romagna e Assia. Insieme per educare alla pace e alla solidarietà

Quello con l’Assia è uno dei ‘Ponti’ più saldi tra la nostra Regione, il Land tedesco e l’Europa. Ha gettato le sue basi con il protocollo di intesa siglato nel 1992. Nella puntata anche il gemellaggio Forlì-Cesena-Kassel e Parma-Offenbach, le iniziative di scambio giovanile e quelle promosse dalla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, che vanta tra i soci fondatori proprio le regioni dell’Emilia-Romagna e dell’Assia.

Con il presidente Stefano Bonaccini; Serena Bambi (responsabile tecnico comitato gemellaggio); Elena Ciani (cooperativa Kara Bobowski); Thomas Bambi (partecipante scambio giovanile a Kassel) Andrea Porrari, Maddalena Bandinelli (studenti liceo Ilaria Alpi, vincitori premio gioventù); Elena Ciani (coordinatrice scuola di Pace); Paola Zucca (partecipante progetto scuola di Pace)

Puntata 2: Emilia-Romagna e Nouvelle Aquitaine. Inclusione e scambio per coltivare il futuro

Nata nel 2002, la collaborazione tra Emilia-Romagna e la regione francese, continua a guardare al futuro e aggiorna le traiettorie da seguire, l’ultimo accordo interregionale è stato siglato nel 2022.

I temi toccati nella puntata riguardano agrifood, ricerca su autismo e riabilitazione psico-sociale, orchestra giovanile europea.

Con Francesco Vincenzi (Presidente ANBI e membro di Coldiretti); Paola Visconti (AUSL Bologna); Mirco Besutti (direttore della Fondazione Andreoli a Mirandola); Ronald Cosa (studente e partecipante all’esibizione dell’Orchestra Giovanile Europea

Puntata 3: Emilia-Romagna e Lussemburgo. Con la meraviglia negli occhi: scoprire un territorio in evoluzione

La Regione e il Granducato del Lussemburgo, seppur su scala diversa, condividono un percorso in continua evoluzione che punta alla trasformazione digitale, allo sviluppo della ricerca e all’utilizzo di tecnologie per le diverse applicazioni industriali. Nella puntata si raccontano l’ecosistema di innovazione tecnologica Emilia-Romagna/Lussemburgo al servizio delle piccole e medie imprese, l’identità turistico-territoriale dell’Emilia-Romagna in Lussemburgo e la cultura enogastronomica emiliano-romagnola all’estero.

Con Xavier Bettel (primo ministro Lussemburgo); Francesco Ubertini (Presidente Cineca e Ifab); Isabella Amaduzzi (APT Servizi); Isa Mazzocchi (chef La Palta)

Puntata 4: Emilia-Romagna e Catalogna. Allo specchio: osservarsi per imparare buone pratiche

Emilia-Romagna e Catalogna collaborano dal 2014; nel 2022 hanno sottoscritto un’intesa di collaborazione estendendo le aree di cooperazione. Tra queste ci sono Big Data e intelligenza artificiale, sperimentazione di approcci innovativi di governance, collaborazione tra i rispettivi Atenei. Sono attivi anche progetti comuni nel campo dei cambiamenti climatici e dell’attuazione dell’Agenda 2030 oltre che nell’ambito dei programmi territoriali mediterranei. I due capoluoghi, Bologna e Barcellona, sono uniti anche dal progetto ‘gemello digitale’.

Con Osvaldo Panaro (capo del Dipartimento Cultura sport e promozione della città di Bologna); Francesco Ubertini (Presidente Cineca e Ifab); Maura Mingozzi (coordinatrice del progetto interregionale MED.net della regione ER).

Puntata 5: Emilia-Romagna e USA. East coast: un ponte oltre oceano

A giugno 2022, in seguito a una missione istituzionale che ha coinvolto Università, aziende, Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici regionali, Centri servizi ortofrutticoli, e centri di ricerca, il Clust-Er Salute e Art-Er, la Regione ha firmato il primo Accordo di collaborazione con lo stato USA della Pennsylvania. Gli obiettivi di questa relazione oltreoceano si concentrano su due punti: il sistema dell’innovazione regionale (Big data e Intelligenza Artificiale, Agroalimentare, Scienza della Vita. Automotive) e gli investimenti per le imprese regionali negli Stati Uniti.

Con Alessandro Capra (UniMoRe); Luca Battistelli (Istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori”); Matteo Centola (research & development Manager di Theras Group); Paola Frabetti (Responsabile Area Internazionalizzazione Unioncamere Regione Emilia-Romagna).

Puntata 6: Emilia-Romagna e USA: West coast: Nuove frontiere per nuovi modi di innovare e creare

Una lontananza solo geografica, che viene accorciata dall’ulteriore legame che l’Emilia-Romagna ha saputo costruire, che attraversa la West Coast americana e approda in California. La Regione è presente in quest’area fin dal 2015, quando è stato attivato l’Innovation Hub in Silicon Valley, gestito da ART-ER, con l’obiettivo di supportare startup e imprese nell’approccio all’ecosistema innovativo mondiale per eccellenza e all’internazionalizzazione verso il mercato nordamericano. Nella puntata i racconti di Innov-It, Istituto di Cultura Italiano, High Performing Computing, Big data e intelligenza artificiale, Mindset Program, Bridging Innovation Program.

Con: Sergio Strozzi (Console generale d’Italia a San Francisco); Sara D’Attorre (ART-ER); Nidhal Louhichi – eSteps.