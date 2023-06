Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato l’orario delle chiusure notturne del tratto compreso tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato: -dalle 21:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 giugno; -dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 giugno.

Rimane confermata, coma da programma, la chiusura della stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Padova, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con orario 22:00-6:00. L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nei seguenti giorni ed orari: -dalle 20:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 giugno; -dalle 21:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 giugno.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: Via Marconi, SS 64, Via Chiavicone e rientrare sulla A13 ad Altedo; -per la chiusura dell’uscita della stazione di Altedo: Ferrara sud.