ROMA (ITALPRESS) – Il ponte sullo Stretto si farà? “Sì, se ne parla da 50 anni ed è costato agli italiano 100 milioni di euro di sole chiacchiere, ci sono milioni di siciliani che ogni anno pagano 6 miliardi di euro per il mancato collegamento. L’estate prossima si avviano i lavori, è quello che mi sono proposto”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Dritto e rovescio” su Retequattro. “Rispondo a quelli che dicono ‘cosa fai a fare il ponte se manca tutto il restò: questa era un’obiezione fondata fino a qualche anno fa”, ma ora “stiamo investendo 18 miliardi di euro in Sicilia su strade, autostrade e potenziamento della ferrovia, e altri 18 miliardi di euro in Calabria per la Salerno-Reggio Calabria e per la Statale 106. Stiamo investendo miliardi degli italiani per arrivare più veloce in treno da Palermo a Messina e da Salerno a Reggio Calabria e poi c’è quel buco: gli ingegneri italiani daranno dimostrazione a tutto il mondo di quanto sono bravi”, spiega. Il ponte sarà “un diritto per siciliani e calabresi e sarà un grande vanto per l’Italia”.

