Squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute all’ora di pranzo in via della Selva Pescarola a Bologna per un incendio in abitazione. Sul posto le squadre hanno provveduto ad estinguere il rogo che, partito dal frigorifero ha danneggiato l’intera cucina. Il fumo ha annerito l’intero appartamento. Estinto il rogo la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario. Nessuna persona coinvolta.