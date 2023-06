La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 39 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.40, una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, nel transitare all’altezza di via Sassi in direzione di viale Buon Pastore ha notato un uomo a bordo di bici che alla vista degli Agenti accelerava l’andatura al fine di eludere un eventuale controllo.

Gli agenti si sono immediatamente posti al suo inseguimento, riuscendo a bloccare l’uomo a bordo del velocipede proprio in viale Buon Pastore. All’atto del controllo l’uomo è stato trovato in possesso di una busta di patatine con all’interno 49 piccoli involucri termosaldati contenenti 2,77 grammi di cocaina e 16 grammi di anfetamina, come accertato successivamente dal Gabinetto di Polizia Scientifica con prova narcotest, oltre alla somma in contanti pari a 585 euro in banconote di piccolo taglio.

Le dosi di cocaina e di anfetamina sono state sottoposte a sequestro unitamente al denaro contante.

Il 39enne, che risulta essere persona conosciuta all’Ufficio per pregressa attività di polizia giudiziaria è stato altresì denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione. L’uomo è stato giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna, con applicazione del divieto di dimora a Modena.

Nel decorso pomeriggio, la Squadra Volante ha, inoltre, denunciato un quarantenne rintracciato in strada Canaletto Sud nei pressi del complesso R-Nord in quanto trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Lo straniero, peraltro è stato denunciato per danneggiamento all’interno dei locale della Questura è stato munito di Espulsione del Prefetto e Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale per la sua posizione irregolare.