È nata, oggi sabato 24 Giugno, la Sezione Cittadina di Formigine: un bel traguardo e una dimostrazione che la Lega è, e rimane, saldamente radicata e presente sul territorio. Come prescrive il regolamento della Lega abbiamo raggiunto il traguardo che ci ha permesso di fondare la sezione autonoma. Dagli anni ’90 con Francesca Gatti, per poi proseguire con Davide Romani e ora con Matteo Bergamini, si è sviluppato un percorso di lavoro volto al miglioramento della città attraverso le idee politiche della Lega.

“Esprimo grande soddisfazione per essere stato votato come nuovo segretario della sezione di Formigine – Commenta Bergamini – come prima sfida abbiamo indubbiamente le elezioni amministrative del 2024: daremo battaglia al PD proponendo una bella squadra che, sia nei temi sia nei modi, saprà essere convincente.”

Il capogruppo del carroccio Formiginese Romani, invece afferma: “Voglio ringraziare iscritti e militanti per l’attiva partecipazione alla vita della Lega e per l’appassionato impegno nell’affrontare quotidianamente i temi del territorio. Al neosegretario e a tutta la sezione, di cui continuerò a essere parte attiva come membro del direttivo, auguro buon lavoro in vista di nuovi e importanti traguardi per Formigine.”