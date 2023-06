Una donna di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11:00 a Budrio, in via Zenone. La donna era alla guida di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo in un fosso. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estricare il corpo della donna, ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.