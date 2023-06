Per la sua unica tappa a Marzabotto, il festival itinerante regionale Crossroads propone una produzione originale di ampio respiro. Martedì 27 giugno all’Area Archeologica Museo Pompeo Aria (inizio alle ore 21) si esibirà la Jazz in’It Orchestra, al cui organico di sedici elementi si aggiungerà come solista ospite il sassofonista Bob Mintzer. Il programma si focalizzerà proprio sulle composizioni di questo celebre membro degli Yellowjackets.

Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Le produzioni originali di Crossroads affidate alla Jazz in’It Orchestra sono ormai diventate una tradizione, rinnovata di anno in anno con il coinvolgimento di uno special guest sempre diverso.

L’ospite d’onore sarà in questa occasione il sassofonista Bob Mintzer (New Rochelle, NY, 1953). Mintzer è famoso soprattutto per la sua lunga militanza negli Yellowjackets, iniziata nel 1991. Ma la sua carriera è stata notevole sin dagli inizi, negli anni Settanta: il suo stile si è formato nelle band di Eumir Deodato, Tito Puente, Buddy Rich, nella Thad Jones-Mel Lewis Orchestra e con i Jazz Messengers di Art Blakey. Ha poi frequentato Jaco Pastorius. La sua attività da leader ha preso il volo alla fine degli anni Settanta, proseguendo anche durante i decenni di successo come campione della fusion con gli Yellowjackets.

La Jazz in’It Orchestra, che raccoglie una schiera di talenti dell’area emiliana, è stata la big band stabile del festival Jazz in’It di Vignola. Sotto la guida del sassofonista Marco Ferri, ha creato un proprio repertorio di musica originale. Nelle sue esibizioni non mancano comunque brani provenienti dalle grandi orchestre di Duke Ellington, Count Basie, Thad Jones. Per Crossroads ha dato vita nelle precedenti edizioni a progetti con Marc Ribot e Uri Caine.

