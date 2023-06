Nella ricorrenza del 43° anniversario della strage di Ustica, il sindaco Matteo Lepore ha incontrato oggi nella sala del Consiglio i parenti delle vittime, per il consueto momento istituzionale.

Dopo i saluti della presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, sono intervenuti: il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica, Daria Bonfietti, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo e Dario Falzone, assessore del Comune di Palermo.

Nel corso del suo intervento, Daria Bonfietti ha dato lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il saluto della presidente del Consiglio comunale Comunale Maria Caterina Manca

“Benvenuti a tutte e tutti. Saluto le autorità civili e militari, il Prefetto, il Questore, saluto i

nostri ospiti, i relatori, il Sindaco, Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti delle

vittime della strage di Ustica e tutti i familiari che sono qui con noi, saluto la vicepresidente

della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo e Dario Falzone, in rappresentanza del

Sindaco Roberto Lagalla, assessore al Comune di Palermo. Siamo qui, come ogni anno,

per celebrare questo momento molto importante, l’anniversario della strage di Ustica, che

sono onorata di ospitare nella sala del Consiglio comunale. Si tratta dell’incontro tra le

istituzioni locali e i familiari delle vittime della strage di Ustica; siamo a quarantatré anni

dalla strage e rinnoviamo questo momento di solidarietà, vicinanza e testimonianza nella

ricerca comune della verità”.

******

L’intervento del sindaco, Matteo Lepore

“Buongiorno a tutte a tutti. Saluto i familiari qui presenti oggi in sala, con un caloroso

benvenuto. Così come do un benvenuto caloroso a Daria Bonfietti, presidente

dell’Associazione, alla vicepresidente della Regione, Irene Priolo, all’assessore Dario

Falzone, che con grande piacere oggi conosco e al quale chiedo di portare i saluti al

Sindaco di Palermo. Così come saluto tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti,

e gli altri colleghi in fascia. Come istituzioni oggi è molto importante per noi essere in

questo Consiglio. Lo facciamo da quarantatré anni e, in particolare, oggi riceviamo con

grande attenzione e piacere le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

che si è rivolto a tutti noi, in particolare ai familiari chiedendo che le istituzioni siano più

solerti, più attente e più attive affinché verità e giustizia vengano affermate. Noi è da

quarantatré anni che, insieme, chiediamo verità e giustizia. Sappiamo che è importante

oggi non dimenticare, ma anche salvaguardare quello che si è ottenuto grazie all’impegno

straordinario dei familiari e anche di chi, all’interno delle istituzioni giudiziarie, ha operato in

maniera importante, costante, approfondita per arrivare ad una sentenza, che descrive

quanto è successo nei cieli di Ustica. Per noi non dimenticare significa e ha il significato

per quarantatré anni di organizzare manifestazioni, momenti istituzionali, rassegne

culturali; usare il linguaggio dell’arte non per lenire il dolore o ricucire e chiudere delle

ferite, ma per portare avanti un impegno anche militante per ottenere verità e giustizia. La

collaborazione con la città di Palermo che più volte abbiamo promosso, di scambio

culturale con i giovani delle scuole, per noi significa tanto: significa raccontare, ma anche

condividere quello che è stato l’impegno ed è tuttora l’impegno di una comunità che, di

fronte a dei diritti negati e ad una verità oscurata, ha deciso di ribellarsi e, attraverso la

giustizia della nostra Repubblica, arrivare alla verità. È molto importante, l’abbiamo

sottolineato in ogni momento; il fatto che la nostra ribellione gentile in questa città, è valso

per Ustica, è valso per il 2 agosto, purtroppo per altre stragi, ci ha portato ad andare nelle

piazze, a marciare in maniera a volte silenziosa, a volte più rumorosa, ma con grande

dignità, per chiedere soprattutto che fossero i tribunali e le istituzioni della nostra

Repubblica a svolgere il proprio compito, il proprio ruolo. Questo perché purtroppo la storia

del nostro Paese è costellata, in particolare per le stragi che hanno colpito Bologna, di

numerosi depistaggi, di corpi infedeli dello Stato, di persone che in maniera metodica e

organizzata hanno falsato la verità. E, anche quando questa verità è stata riconosciuta

dallo stesso Stato, hanno lavorato perché questa verità venisse smontata. Dunque,

ottantuno vittime innocenti, inclusi membri dell’equipaggio, una verità che riguarda il 27

giugno 1980 che racconta come anche la sovranità del nostro Paese sia stata violata. Anni

di bugie, anni di depistaggi; un clima che a volte si guasta, come in quest’ultimo periodo.

Un clima politico che non è favorevole, purtroppo, al lavoro, metodico, come ho detto

prima, che insieme ai familiari abbiamo portato avanti. Noi chiediamo, anche da qui, al

Governo, al Parlamento tutto (non ne facciamo una questione di parte) che si ricostruisca

un clima di collaborazione e di chiarezza, di trasparenza del grande lavoro ad esempio di

digitalizzazione sulle carte del processo, sulla ricostruzione di quello che è stato il lavoro

giudiziario, perché credo sia diritto delle nuove generazioni sapere non solo che cosa è

successo, ma anche sapere e conoscere il lavoro importante che è stato fatto, perché

credo che ci sia da essere orgogliosi di quando uno Stato riesce ad arrivare, attraverso

delle sentenze, attraverso un lavoro giudiziario, a delle verità. Un lavoro storico che deve

essere portato avanti nel futuro e che ha bisogno, ad esempio, di digitalizzazione, non di

carte che improvvisamente si deteriorano e spariscono. Milioni di carte che devono essere

a disposizione dei cittadini. Questo – devo dire – a Bologna è stato possibile per la Uno

bianca, in parte è stato possibile per il 2 agosto, deve essere possibile per Ustica. Il lavoro

con gli archivi di Stato, il lavoro con tanti settori dei beni culturali. Per noi è stato

importante unire tutti questi aspetti, dalla cultura alla valorizzazione dei beni culturali,

all’importante impegno della Regione EmiliaRomagna su tanti fronti e tanti processi, per

mettere risorse sulla digitalizzazione. Un lavoro corale che in questi anni ha garantito che

ci fosse luce, ma soprattutto ci fosse la garanzia di una svolta democratica nel nostro

Paese, perché in fondo è nelle notti più buie degli Stati che si scopre che la sovranità è

limitata anche per i cittadini; e ricordo che la nostra Repubblica ci ricorda, all’articolo 1,

insieme al tema del lavoro, che la sovranità appartiene al popolo e che la esercita nei modi

e nei limiti previsti dalla Costituzione. Dunque un Paese si può dire democratico, se si dà

la possibilità al popolo di esercitarla questa sovranità; e la nostra sovranità significa anche

che i cittadini non vengono dopo, che non sono sudditi. Quando ci sono i depistaggi,

quando le stragi vengono celate, a volte non le si definisce stragi o crimini ma incidenti, è

evidente che è soprattutto la sovranità dei cittadini che viene limitata. È la loro libertà, nelle

persone che perdono la vita, che hanno purtroppo dei danni, ma soprattutto anche dei

familiari e di tutti noi, perché in fondo queste stragi, la strage di Ustica riguarda tutti noi.

Anche per questo motivo abbiamo voluto, insieme all’Associazione, dare vita a una

Fondazione che prenderà corpo nei prossimi mesi; questa Fondazione ha il compito di

portare nel futuro questo enorme lavoro che è stato fatto e il lavoro che si continuerà a

fare. Una Fondazione che avrà il compito di prendere anche per mano il Museo Boltanski,

dopo che purtroppo l’artista è scomparso. Persona alla quale eravamo tutti molto

affezionati. Abbiamo bisogno di una Fondazione e di tanti attori protagonisti all’interno di

questo percorso, perché le persone fanno la differenza. Le persone fanno la differenza e il

loro modo di vedere le cose, di interpretarle, di disegnarle, di progettarle ha saputo negli

anni trasmettere emozioni che ci hanno permesso ancora, dopo quarantatré anni, di

essere qui a raccontare, a testimoniare e a fare delle battaglie assieme. Ecco perché è

importante su questo proseguire e dare un futuro perché anche fra altri quarantatré anni

sia possibile non dimenticare e ricordarsi di quello che è stato e di quello che abbiamo

fatto per ridare dignità e giustizia al nostro Paese. Dunque è con queste parole che,

ancora una volta, vi saluto e vi ringrazio per il tanto lavoro che abbiamo fatto assieme e

per il lavoro che ancora, metodico, costante, dovremo fare nei prossimi mesi e nei

prossimi anni, invitandovi alla rassegna “Ustica non dimentica”, che in queste giornate è

protagonista nel parco della Zucca, nel museo e in tantissimi altri luoghi della nostra città e

del nostro Paese”.

L’intervento della presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, Daria Bonfietti

“Voglio ringraziare intanto tutti voi, tutti i presenti, tutti i presenti intorno a questo tavolo, il

Sindaco, l’Assessore del Comune di Palermo, Irene Priolo e tutti voi, i parenti delle vittime,

ho visto che c’è anche Tiziana Davanzali che ringrazio. Sapete che definiamo suo padre

‘l’ottantaduesima vittima’ di questa tragica vicenda. Ringrazio tutti. Ringrazio la presidente

dell’Assemblea legislativa, che in questi anni ci accompagna e ci sta a fianco davvero con

una sensibilità immensa. Ringrazio tutte le presenze altre, civili e militari. Do subito lettura,

della dichiarazione che ci ha voluto inviare anche quest’anno il Presidente Sergio

Mattarella:

“La sera del 27 giugno di quarantatré anni or sono venne scritta una delle pagine più

dolorose e buie della nostra recente storia. Un aereo di linea in viaggio da Bologna a

Palermo, con ottantuno persone a bordo, di cui tredici bambini, precipitò nel mare vicino a

Ustica senza lasciare scampo a nessuno. Fu una tragedia immane.

La Repubblica è vicina ai familiari delle vittime ed è partecipe del loro insuperabile dolore.

La memoria continua a sollecitare solidarietà e impegno comune. Quando avvenne la

tragedia, una cappa oscurò circostanze e responsabilità. Fu difficile aprire varchi alla

verità sulla strage, anche a causa di opacità e ambiguità. L’impegno dei familiari è stato

prezioso, alla loro tenacia e alla professionalità di donne e uomini delle istituzioni si

devono i passi avanti compiuti per smentire l’ipotesi, iniziale, di un cedimento strutturale

del velivolo e ricostruire la dinamica degli eventi.

Una completa verità non è stata pienamente raggiunta nelle sedi proprie, e questo

rappresenta ancora una ferita per le sensibilità dei cittadini. I risultati ottenuti spingono a

non desistere, a ricercare i tasselli mancanti, a superare le contraddizioni e rispondere

così al bisogno di verità e giustizia.

Sergio Mattarella”.

Voglio anche ringraziare, so che alcuni sono presenti, i Sindaci dei nostri paesi della

Romagna, che sono stati coinvolti in questa tragica vicenda, attraverso alcune famiglie.

Ringrazio il Sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, non della Romagna ma del

Veneto, e ringrazio il Sindaco di Montescudo, Gian Marco Casadei, per essere di fianco ai

parenti delle vittime, che sono da sempre presenti in quest’aula anche loro. Grazie. Le

solite parole, che però non posso non dire anche quest’anno, sono ovviamente di

ringraziamento alle autorità tutte, al Sindaco che è qui presente con noi. Noi siamo, come

sempre, qui in molti, dalla Sicilia ci raggiungono – come vedete – moltissimi parenti delle

vittime, che ringrazio; e con grande emozione affrontiamo, anche quest’anno assieme ai

parenti tutti, questa giornata di ricordo dei nostri cari. E anche con tanto orgoglio –

permettetemi di dirlo – di essere l’associazione che rappresenta i parenti delle vittime della

strage di Ustica. Lo diciamo con ancora più forza oggi, dopo un’assemblea appena

terminata (qualche minuto fa), con un nuovo statuto, con uno statuto della nostra

associazione che abbiamo rinnovato.

Siamo l’associazione citata nell’elenco ufficiale, che aveva stilato la Presidenza della

Repubblica, e anche da qui – permettetemi, davvero – voglio salutare e ringraziare il

Presidente Napolitano per il suo impegno per dare voce a quella giornata, che è diventata

il 9 maggio: la Giornata per le vittime delle stragi del terrorismo, avviando fin da allora un

percorso per la giornata appunto delle vittime del terrorismo.

Noi abbiamo difeso il dolore e lo abbiamo fatto divenire impegno civile, abbiamo difeso le

aspettative e gli interessi dei parenti in tutti i percorsi della giustizia fin dalle prime indagini

e perizie, e abbiamo, come associazione, chiesto il contributo, risultato poi decisivo, dei

periti, dei professori del Politecnico di Torino.

Allora, diciamolo subito, è un’offesa alla nostra storia, alla storia del Paese, ma soprattutto

alla correttezza istituzionale che nel Comitato consultivo per la desecretazione e

l’attuazione della direttiva Renzi-Draghi, che si riunisce presso la Presidenza del Consiglio,

il governo Meloni abbia voluto due associazioni per Ustica; ed è poi anche un’offesa alla

ragione, credo di poter dire, sentir argomentare soltanto come motivazione di quella

decisione, che ovviamente è stata chiesta, ‘è stato chiesto’.

Siamo chiari, c’è una associazione di militari in pensione, figli di militari inquisiti e una sola

parente, presidente onoraria, che si accanisce a sostenere la tesi della bomba. È evidente

e ovvio che ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Potrebbero cercare di convincere o

portare magari le loro prove alla magistratura, non urlarlo soltanto. Ma quello che offende

è che lo si faccia in eterna contrapposizione, come una eco sinistra ai nostri percorsi,

anche con visite polemiche (l’altro giorno abbiamo dovuto subire anche questo) e piene di

livore al Museo per la memoria di Ustica, che deve rimanere, come ci ha insegnato nella

sua dedica il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2020, un tempio per la

memoria che esorta a ogni impegno per difendere vita e libertà.

In uno Stato di diritto il punto deve rimanere che chi crede, per qualsiasi motivo, in una

verità, deve sottoporre le sue convinzioni, le sue prove al vaglio della magistratura,

all’organo deputato dalla nostra Costituzione a ricoprire il potere giudiziario.

In questo caso, in questa vicenda la magistratura ha già scritto parole chiave, rigettando la

perizia che si pone a base di questa contrapposizione. La perizia Misiti, che sosteneva

appunto l’ipotesi bomba, giudicata dai magistrati, non dall’associazione, e cito, ‘Affetta da

tali e tanti vizi da essere ritenuta inutilizzabile’. Questo sta scritto anche nelle cinquemila e

tante pagine della sentenza/ordinanza del 1999 del giudice Priore. E oggi ancora si vuole

apparecchiare, con documenti definiti ‘segreti’, un’altra verità.

Attenzione, per chi indaga su reati di strage, ripeto: non possono esserci documenti

segreti, non può essere apposto o opposto il segreto di Stato, e non lo è stato appunto.

Poi, sempre per cercare di valorizzare ancora l’impegno dell’associazione, noi abbiamo

resi pubblici quei documenti dei quali si parla. Erano da sempre all’attenzione della

magistratura. Voglio aggiungere anche quest’altra considerazione. Permettetelo. Se vi

stancate, me lo dite. Proprio in quest’aula, in occasione del quarantaduesimo anniversario

annunciavo, con soddisfazione, che anche per interessamento dell’associazione erano di

dominio pubblico, depositate all’Archivio centrale dello Stato le carte delle quali stiamo

parlando, sulle quali per anni si era imbastita una campagna di provocazione e depistaggi

contro la verità. È con incredulità e stupore che vedo che, proprio ancora a partire da

quelle carte, si continua una campagna di menzogna e allora le leggo.

‘Il segretario generale Chieppa, nel precedente Governo, dà notizia di avere verificato con

l’autorità giudiziaria – era una riunione di quel Comitato consultivo –come da impegno

preso nella precedente riunione del Comitato la possibilità di rendere ostensibili alcuni atti

connessi a coevi alla strage di Ustica, che erano stati oggetto di attenzione sui media a

seguito di dichiarazione di esponenti politici. In particolare si rende noto che in data

odierna, 11 aprile 2022, verrà trasmesso al direttore generale del dipartimento per la

sicurezza dell’informazione l’indicazione di procedere al versamento all’Archivio centrale

dello Stato di quegli atti acquisiti dalla procura di Roma, rispetto ai quali è stato ottenuto da

quest’ultima autorità l’assenso per l’assenza di ragioni ostative, atti che riguardano fatti

coevi, immediatamente precedenti e successivi alla strage di Ustica, la cui valutazione è

utile più ad escludere piste che ad accertare una determinata verità. Il segretario generale

segnala una novità di rilievo per quanto riguarda le modalità di versamento dei documenti,

ossia la valutazione di pertinenza degli stessi, di cui si era discusso in passato, eseguita

sulla base dello stesso criterio utilizzato dalla procura di Roma relativo al collegamento,

anche indiretto, con la strage’.

Questa è la comunicazione del Comitato consultivo per l’attuazione della direttiva Renzi,

del dottor Chieppa, che era il segretario generale di quel Governo. Quindi nessun

documento che la magistratura non abbia già vagliato, i documenti non si riferiscono alla

strage di Ustica, i documenti non portano elementi per la verità, sono documenti che

escludono piste, che sia proprio la pista terroristica ma per altre vicende. Ma,

sinceramente, perché un anniversario che dovrebbe essere momento di memoria e di

riflessione, di impegno, di presentazione di attività deve sempre essere ferito da

provocazioni, depistaggi, in cerca di ascolto? È una domanda che rivolgo anche alla

coscienza di tutti e anche di chi fa informazione. Come dicevo prima con i giornalisti che

mi hanno fatto alcune domande. Vado avanti.

Così come abbiamo reso pubblico il fatto che a tutt’oggi, oltre alle carte di cui parlavo

prima, non esistono più gli archivi del Ministero dei trasporti. In questo comitato, al quale

partecipiamo per la desecretazione della direttiva Renzi, abbiamo saputo, abbiamo messo

insieme anche questa allucinante, io direi, verità. Tutti i presenti, tutti i presidenti delle

associazioni, tutti i funzionari dello Stato sono consapevoli di questa realtà. Allora qui

diventa più forte ed esplicita la mia critica al Governo. È stata fatta una scelta politica, si è

voluto far intendere che si privilegia una ipotesi sulla causa di una strage con un

procedimento in corso, e questo non è istituzionalmente accettabile. Sempre al Governo,

alla presidente Meloni avevo già cercato di fare presente diverse situazioni critiche, quali

ad esempio che quest’anno non ci sarà – come potete vedere – davanti al museo nei

nostri programmi una qualificata rappresentanza della scuola, degli studenti, perché non si

è dato seguito al protocollo d’intesa fra le associazioni vittime del terrorismo, tutte le

associazioni vittime di stragi e terrorismo e il Miur, e che tutto il processo di digitalizzazione

degli atti per i processi di rilevanza storica, e per Ustica è in corso presso il tribunale di

Roma, è fermo per il disinteresse dei ministeri e dei necessari rifinanziamenti. Torno allo

stato attuale della nostra vicenda. Oggi la magistratura sta ancora indagando, da troppo

tempo diciamo noi. Dal 2008, infatti, la procura di Roma ha riaperto le indagini sugli autori

materiali dell’abbattimento di un aereo civile in tempo di pace, dopo che il Presidente

Francesco Cossiga ha affermato, sotto giuramento, che il DC9 è stato abbattuto dai

francesi in una operazione contro Gheddafi, che il generale Santovito ha telefonato a

Gheddafi per avvisarlo del pericolo, che il pilota dell’aereo francese è tornato sulla

portaerei e si sarebbe suicidato. Queste lievi dichiarazioni sono state ovviamente dai

giudici ritenute necessarie e sufficienti per riaprire le indagini. È chiaro che si deve

indagare su una trama indicibile, che vede oggettivamente coinvolti, oltre all’Italia, la

Francia, gli Usa, la Libia, l’Inghilterra. Ma dobbiamo sapere la verità, è un nostro diritto e

vogliamo la chiusura di queste indagini (2008/2023, quindici anni sono molti), perché

vogliamo leggere ciò che si è fatto, vogliamo sapere le difficoltà dell’indagine (quindici

anni), vogliamo sapere soprattutto se siano state reticenti o negative le collaborazioni di

Stati amici ed alleati. In questa giornata, signor Sindaco, ci presentiamo con l’orgoglio di

un’associazione che si è rinnovata per chiederle passi definitivi e significativi per quella

Fondazione, per il museo di cui parliamo da tempo e che anche adesso lei ha citato, che

mette insieme intanto enti locali (Comune, Città metropolitana, Regione) e poi

possibilmente altre istituzioni come l’università e la Chiesa di Bologna. Un progetto che

avevamo preparato con il Sindaco Merola, che aveva riscosso la considerazione del

Ministero della cultura e che l’anno passato abbiamo riproposto insieme per dare, con più

vigore, più possibilità alla vita culturale della città.

Se guardiamo il programma per le iniziative che, a partire da oggi, si svolgeranno davanti

al museo, vediamo il senso del nostro fare memoria. Non il fatto di un giorno, ma un

contributo al tessuto culturale della città, con collaborazioni e invenzioni attorno al museo

e per il museo sempre più con il coinvolgimento di svariate realtà e forze culturali. Questo

centro motore vogliamo che sia la Fondazione, con il museo, parte viva, strutturata, aperta

ai contributi di tante realtà, di tanti pensieri e di tanti linguaggi.

Signor Sindaco, siamo ancora qui con lei, con la città, con le istituzioni tutte, con le forze

politiche e sociali, con la sua storia, la sua università, per chiedere che sia fatta piena luce

su una strage – mi sento di affermare – pienamente conosciuta nell’immediatezza

dell’evento e fatta dimenticare, colpevolmente, offendendo la dignità del Paese. E qui

lasciatemi ricordare ancora alcune suggestioni. Ricordate le registrazioni addirittura

precedenti l’accaduto, purtroppo colpevolmente sentite dalla magistratura molti anni dopo

(dopo gli anni Novanta), che indicavano uno stato d’allarme praticamente fin dalla

partenza del DC9. Sopra l’Appennino tosco-emiliano già si nascondevano degli aerei sotto

il DC9. Perché non è stato detto il giorno dopo? La telefonata all’ambasciata americana, di

cui non abbiamo i contenuti, ma che è pur tuttavia un segno del coinvolgimento

internazionale. Erano tutti cittadini italiani su quell’aereo. Poi permettetemi ancora

un’autocitazione. I documenti che, anche per l’impegno dell’associazione, sono stati

desecretati, fin dalle prime ore dopo l’incidente parlano di “evento traumatico ed

esplosivo”. Li abbiamo letti in questi anni però. Allora a tutti, al mondo politico e militare e

giudiziario dell’epoca, anche a chi parla oggi di bomba chiediamo perché tutte le prove per

un evento traumatico, anche una bomba, non sono state fatte conoscere fin da subito, non

sono state vagliate fin da subito. Per noi la risposta è una sola: non si doveva

assolutamente indagare su quello che era accaduto in cielo, in un cielo che si sosteneva

vuoto, l’incidente doveva essere senza motivo, un sano – dico io – cedimento strutturale

appunto, e da qui tutte le menzogne e perfino il fallimento dell’Italia. Tutto per coprire

quella inconfessabile verità. E allora siamo ancora qui, signor Sindaco e tutti i parenti e

tutti voi, per chiederlo ancora quest’altro pezzo di verità fino in fondo, per continuare con

più forza nel nostro cammino, e vi ringrazio di essere qui con noi”.

L’intervento della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo

“Cara presidente Bonfietti, cari parenti delle vittime, gentile e amico sindaco Matteo

Lepore, gentile assessore Falzone, gentile Presidente Manca, autorità civili e militari tutte

qui presenti, Ustica non si dimentica e – io aggiungo – non si deve dimenticare. Il titolo che

avete scelto per questo quarantatreesimo anniversario della strage dice tutto. Ma quanto

ancora deve essere offesa la vostra memoria per questa trama indicibile, come l’hai

definita? Anche se sono passati tutti questi anni, da quando quella sera di inizio estate le

vostre vite sono cambiate in modo così violento, voi non potete dimenticare, la Regione

Emilia-Romagna – e saluto la presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti – non

può dimenticare, il Paese non può dimenticare. Ed è per questo che ci uniamo a voi, alla

vostra richiesta al Governo in primo luogo di continuare a sostenere e rifinanziare

immediatamente l’iter per rendere pubblici gli archivi segreti, perché la desecretazione e la

digitalizzazione degli atti delle stragi è fondamentale nel processo di ricostruzione e

diffusione delle informazioni, oltre ad essere un dovere del Governo perché quella di

Ustica fu ed è una tragedia che riguarda l’Italia intera.

Dopo quindici anni dalla riapertura dell’indagine, come è stato detto, a seguito delle

affermazioni dell’ex Presidente della Repubblica Cossiga, il nostro Paese non è ancora

riuscito a farsi raccontare cosa davvero accadde quella notte, ed è per questo che

continuiamo con voi a chiedere di ottenere piena collaborazione dai Paesi alleati, per poter

finalmente identificare la nazionalità degli aerei che quella notte sorvolarono il cielo di

Ustica, in quella che fu un’azione di guerra non dichiarata. Ed è inaccettabile che ancora

oggi, in un Paese civile dobbiamo assistere ai tentativi di riproporre, come è stato detto,

tesi fantasiose che allontanano la circostanza da dinamiche reali. La strada verso la verità

e la giustizia in Italia non è facile, con indagini lunghe, complesse e spesso contraddittorie.

Per questo chiediamo e non ci stanchiamo di chiedere che venga fatta al più presto piena

luce.

È necessario, e lo dobbiamo a voi, familiari di quelle ottantuno innocenti vittime e alla

storia personale di ciascuno di voi, che esattamente alle 20.59 di quarantatré anni fa è

stata squarciata da bugie, depistaggi, omissioni, negligenze e prescrizioni che stremano

anche le coscienze più forti. La giustizia italiana è riuscita a mettere nero su bianco quanto

accaduto solo in una sentenza civile, passata in giudicato.

Chissà se potremo mai assistere a un processo penale per andare in fondo a una vicenda,

che non aspetta altro che piena giustizia.

Della verità non bisogna avere paura, ed è questo che dobbiamo tramandare alle nuove

generazioni. Il silenzio non è mai una risposta. Il nostro dovere oggi è continuare a

parlarne, anche promuovendo iniziative culturali, come quelle che avete presentato

quest’anno nel vostro programma attorno al museo, in uno spazio evocativo come il

Museo per la memoria di Ustica, che è un polo culturale aperto, ma anche e soprattutto un

luogo di riflessione per le nuove generazioni in primis, che anche noi come Regione

Emilia-Romagna sosteniamo. Così come sosteniamo il programma che lo anima ogni

anno e che rinvigorisce la memoria di questa di questa strage, stimolano le istituzioni e

l’opinione pubblica tutta a non abbassare l’attenzione. Non, quindi, un esercizio sterile di

memoria ma un motore di domande e riflessioni, non solo sul passato, ma anche sul

nostro presente e, soprattutto, sul futuro, perché è così.

Mentre oggi ricordiamo il passato, dobbiamo anche guardare al futuro, con speranza e

determinazione. Ustica non può essere solo un simbolo di tragedia, ma anche un simbolo

di resilienza e di impegno per un mondo migliore. Quello che accadde quella notte è

un’ombra nella nostra storia collettiva, che ci accompagna e ci ricorda però l’importanza di

affrontare le sfide della vita con lo stesso coraggio e determinazione che continuate a

dimostrare. Nessuno di noi potrà mai capire fino in fondo cosa avete provato e cosa

ancora oggi provate, pure a distanza di tempo.

Il vostro impegno civile, il vostro lavoro instancabile ogni anno si arricchisce di nuova

energia e trasforma un enorme dolore in qualcosa di positivo che viene donato.

Esattamente come l’installazione permanente di Boltanski, che, attraverso le luci che dal

soffitto si accendono e si spengono ritmicamente, tiene vivo il respiro di ottantuno sogni

interrotti. Pulsano e, se chiudiamo gli occhi, è come se li vedessimo ancora volare verso il

futuro. A voi, cara Daria, il mio abbraccio”.

L’intervento dell’assessore del Comune di Palermo Dario Falzone

“Grazie presidente, sono personalmente colpito per essere qui, ringrazio il sindaco che ha

voluto la presenza di un rappresentante del Comune di Palermo. Sarebbe venuto

volentieri il sindaco Lagalla, di cui conosco personalmente la vicinanza ai famigliari delle

vittime, ma oggi era impegnato a Palermo per un importante simposio. Tra Palermo e

Bologna c’è una linea del dolore che ci unisce da quella notte tragica, di tristezza,

amarezza per la giustizia che fino ad ora è mancata. È un anniversario importante il 43,

vengo da una terra dove gli anniversari sono all’ordine del giorno, molto spesso come

rappresentante delle istituzioni o come singolo cittadino partecipo a commemorazioni e

anniversari, che ti toccano perché rivivi anche personalmente quello che hai provato in

quel momento e con il passare degli anni ti chiedi che cosa è cambiato, che cosa è

successo. Sono stato sfiorato da quella tragedia: mio nipote di sei anni sarebbe dovuto

salire su quell’aereo e poi rinvio di qualche giorno e partì il 29. Questo fatto mi tocca

ancora maggiormente, perché capisco cosa significa perdere qualcuno. Ricordo la strage

che coinvolse il giudice Borsellino, cui ero legato da amicizia personale, che quando partì

partì da casa di mia sorella e fui io ad accompagnare la moglie a Palermo, appena saputo

della strage. Come uomo delle istituzioni penso che situazioni del genere non possono

accadere nella Repubblica italiana. Quaranta anni fa l’Italia era diversa, era attraversata

da un’aria diversa da quella che respiriamo oggi, c’erano le Brigate Rosse, servizi segreti

probabilmente deviati, depistaggi. Una cosa che mi ha colpito è il titolo di questa

manifestazione Ustica non si dimentica, come l’anno scorso era provocatoriamente Sono

stati gli alieni? Dobbiamo dare una risposta alle tante vittime. Il Presidente della

Repubblica due anni fa ha detto che “siamo senza una verità unica” e questo ci

amareggia. Poco fa parlando con la senatrice Bonfietti, mi è stato chiesto cosa pensassi

delle cause della strage: io non so se sia una bomba, un missile o altro. La realtà è che 81

persone sono state uccise, le loro storie sono stat interrotte. A noi, allo stato, al governo

tocca fare di tutto per dare risposte, perché il 27 luglio non sia la denuncia di una mancata

giustizia, ma sia un momento in cui possiamo individuare i responsabili. Il governo deve

trovare la forza per dare il suo contributo perché ciò possa avvenire. Lo scorso

anniversario, il sindaco ha presentato il progetto del Polo della Memoria, dedicato alle

stragi che hanno colpito Bologna, come anche ai morti per l’amianto e sul lavoro. Io vorrei

che questo Polo diventi il Polo della Verità. È di questo che l’Italia e i parenti delle vittime

hanno necessità: di sapere chi è stato, cosa è successo quella notte, perché vogliamo

vivere in un’Italia dove questi segreti non possano più essere all’ordine del giorno, ma

appartenere a un passato, a una vecchia repubblica che non esiste più”.