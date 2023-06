MILANO (ITALPRESS) – Kellogg Italia ha inaugurato un campo da basket riqualificato in via Francesco Goya, nel Quartiere Triennale 8 di Milano.

Con questa iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, in linea con la strategia globale ESG (Environmental, Social, Governance) Kellogg’s Better Days, Kellogg Italia restituisce alla città un’area dove divertirsi ogni giorno praticando sport.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, il General Manager di Kellogg Italia Giuseppe Riccardi, Marco Belinelli cestista professionista e capitano in forza alla Virtus Bologna, e Virginia Gambardella, influencer appassionata di benessere.

Da campione di basket attento ai giovani, Belinelli ha coinvolto da subito tanti ragazzi provenienti dalle squadre locali condividendo con loro suggerimenti sulla pallacanestro e sull’importanza dell’attività fisica.

Da parte sua, Virginia Gambardella ha offerto utili consigli volti a sensibilizzare i presenti all’adozione di una sana alimentazione, a partire dalla prima colazione.

“Sono orgoglioso di essere Ambassador di questa importante iniziativa di Kellogg Italia. Poter essere un modello di riferimento positivo per le giovani generazioni, promuovendo l’importanza di uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio alimentazione – sport, e incoraggiando l’adozione di abitudini virtuose da mantenere durante la crescita, mi rende molto fiero”, ha dichiarato Bellinelli.

La comunità meneghina non sarà però l’unica che beneficerà dell’intervento concreto di Kellogg Italia: a settembre, infatti, l’azienda riqualificherà un secondo campo da basket in Emilia-Romagna, coinvolgendo nuovamente i due Ambassador e le comunità locali.

Questo progetto si pone in continuità con l’impegno dell’azienda a favore delle fasce più fragili della popolazione. Nei prossimi mesi, Virginia Gambardella visiterà uno dei Breakfast Club di Kellogg, in partnership con Croce Rossa Italiana, per distribuire la colazione ai bambini beneficiari del progetto e coinvolgerli in attività ludico-formative volte a sensibilizzarli all’importanza di una alimentazione varia ed equilibrata. Il Breakfast Club, progetto unico di Kellogg e Croce Rossa Italiana, offre una colazione nutriente e bilanciata, durante l’anno scolastico, a bambini della scuola primaria appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Per l’anno scolastico 2022/23, l’azienda ha distribuito più di 50.000 colazioni a più di 500 bambini, in 10 Breakfast Club in Italia.

“Con questo progetto restituiamo alla città di Milano, ed in particolare al Municipio 8, un campo da basket dove praticare attività fisica ogni giorno, promuovendo l’importanza di uno stile di vita sano. Questa iniziativa rafforza il nostro legame con il territorio e si pone in continuità con il nostro impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione, che si concretizza anche attraverso il Breakfast Club”, ha commentato Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sala. “Il QT8 è un quartiere che ha una storia importante, tanti valori e nel contempo anche criticità, per cui l’obiettivo è quello di portare sport, e il basket in particolare, che per i ragazzi è fondamentale. Ringrazio Kellogg Italia”, ha dichiarato.

Per promuovere uno stile di vita sano, inoltre, l’azienda è diventata partner ufficiale della NBA (National Basketball Association). In Italia, la mascotte di Kellogg Coco the Monkey, ha partecipato alla finale delle Jr NBA a Pescara per interagire con i piccoli cestisti. Grazie alla promozione dedicata a NBA sulle confezioni di cereali e snack a base di cereali Kellogg’s, tutti i consumatori italiani avranno, fino alla fine del prossimo mese, l’opportunità di vincere un viaggio per assistere a una partita della NBA negli Stati Uniti.

