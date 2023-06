Un importante accreditamento che andrà a vantaggio delle bambine e delle adolescenti della nostra città, provincia e regione, è stato assegnato all’ambulatorio di Ginecologia Pediatrica del Santa Maria Nuova di cui è referente il dottor Gabriele Tridenti.

L’ambulatorio, che fa parte della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Lorenzo Aguzzoli, durante il recente congresso mondiale di Ginecologia Pediatrica svoltosi a Belgrado, è stato accreditato come “IFEPAG Training Center I” dalla Federazione Internazionale di Ginecologia Infantile e Giovanile (FIGIJ).

Tale riconoscimento, che vede l’Arcispedale al secondo posto in Italia dopo il Policlinico Careggi e al dodicesimo in Europa, riconosce i percorsi formativi realizzati nella nostra struttura come idonei al fine di sostenere l’esame IFEPAG, al momento l’unica certificazione internazionale riconosciuta in Ginecologia Pediatrico –Adolescenziale.

La Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (GIA) è una disciplina di confine tra Ostetricia-Ginecologia e Pediatria, riconosciuta a livello europeo come “area di particolare interesse”, che si occupa delle problematiche ginecologiche, e non solo, delle bambine e ragazze da 0 a 21 anni. Affronta tematiche che, oltre agli spetti più propriamente ostetrico-ginecologici, spaziano da Auxologia e Pediatria, a Endocrinologia, Chirurgia, Psicologia. Si occupa principalmente di disturbi dello sviluppo puberale, alterazioni mestruali, ovaio policistico e irsutismo, infezioni genitali e malattie sessualmente trasmesse, malformazioni ginecologiche, contraccezione e gravidanza, senza dimenticare l’abuso sessuale e i disturbi del comportamento alimentare.

A Reggio Emilia l’Ambulatorio di GIA è stato aperto nel 2005 su iniziativa del dottor Gabriele Tridenti cui nel tempo si sono affiancate le ginecologhe dottoressa Cristina Vezzani e la dottoressa Annalisa Zanni sotto la direzione del dottor Aguzzoli. Considerata però la multidisciplinarietà dell’argomento, l’ambulatorio si avvale delle competenze di vari specialisti del Santa Maria Nuova, tra cui pediatri, psicologi, urologi, endocrinologi, nutrizionisti e genetisti. L’attività consiste in un ambulatorio alla settimana, il giovedì mattina, al Santa Maria Nuova, e in due ambulatori al mese, a mercoledì alterni, all’Ospedale di Guastalla, con un totale di oltre 800 prestazioni effettuate nel 2022, considerando anche le urgenze e le prestazioni in libera professione. Dalla sua fondazione l’Ambulatorio lavora in costante collaborazione con lo Spazio Giovani del Servizio Salute Donna, diretto dalla dottoressa Daniela Bertani.

Oltre all’attività clinica e didattica, l’equipe dell’ambulatorio porta avanti alcune linee di ricerca, principalmente attinenti a dolore mestruale, patologia del tratto genitale inferiore, malformazioni genitali, gravidanza nella minore, approfondendo anche le tematiche medico-legali collegate alla pratica ostetrico-ginecologica nelle minorenni. Da questa attività di ricerca sono derivate negli anni tre tesi di laurea in Ostetricia e varie pubblicazioni in italiano e in inglese.