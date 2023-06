Da sabato 1 luglio entra in vigore l’orario estivo dell’Urp del Comune di Modena, l’Ufficio relazioni con il pubblico che ha sede in piazza Grande 16, sotto i portici del Palazzo comunale.

Fino a giovedì 31 agosto il servizio apre al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; il giovedì anche dalle 14 alle 18. Al sabato rimane chiuso.

Non cambiano invece gli orari per contattare l’ufficio telefonicamente al numero 05920312 o via mail all’indirizzo piazzagrande@comune.modena.it: lunedì e giovedì dalle 9 alle 18; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

In occasione della festività di Ferragosto, l’Ufficio resta chiuso lunedì 14 agosto e, appunto, martedì 15 agosto.

L’Ufficio relazioni con il pubblico si occupa principalmente di informare i cittadini sulla struttura organizzativa del Comune, gli orari e le attività dei servizi pubblici del territorio, sulle pratiche e la modulistica, offrendo anche informazioni sulle iniziative culturali, sportive e sociali. L’ufficio, inoltre, garantisce il diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti del Comune, oltre ad accogliere segnalazioni e proposte dei cittadini per favorire un continuo scambio tra l’Amministrazione e la cittadinanza, migliorando così la qualità dei servizi offerti.