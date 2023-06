È in corso a Castelnovo ne’ Monti il tradizionale campo estivo residenziale di 6 giorni organizzato dal Team della Diabetologia Pediatrica del Santa Maria Nuova per i bambini affetti da diabete mellito tipo 1.

L’iniziativa, realizzata con i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, è un’importante occasione educativo-terapeutica. Durante il periodo i ragazzi hanno l’opportunità di divertirsi con attività ricreative e sportive destinate a favorire l’interazione e il confronto tra loro e, al contempo, sono coinvolti in brevi lezioni sui temi che più li riguardano. A piccoli gruppi si parla con i vari componenti del Team, Diabetologo Pediatra, Infermiera Esperta, Dietista e Psicologa, di corretta alimentazione, gestione dei piccoli problemi quotidiani che affronta chi, come loro, convive con un tipo di diabete che richiede un monitoraggio glicemico continuo e almeno quattro iniezioni al giorno di insulina.

All’edizione di quest’anno partecipano in tutto 17 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni accompagnati dall’Equipe della Diabetologia pediatrica guidata dalla dottoressa Anna Lasagni che spiega “Uno dei principali obiettivi di questa esperienza è rendere i bambini, sempre più consapevoli e protagonisti nella gestione della propria malattia, promuovendone l’autonomia. Il campo estivo rappresenta un’esperienza unica di crescita sia per i ragazzi, i quali sperimentano forse per la prima volta un soggiorno lontano dalla famiglia, che per noi del team di cura”.

La scelta di tenere il campo nella nostra montagna si inserisce in una volontà di promozione del territorio locale montano che mette a disposizione per i ragazzi tante e variegate attività ricreative. Nella provincia di Reggio Emilia attualmente sono circa 120 i bambini/ragazzi dagli 0 ai 18 anni seguiti dall’Ambulatorio Provinciale di Diabetologia Pediatrica dell’Ausl.

In foto alcuni momenti dell’esperienza