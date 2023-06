Il comandante dei Carabinieri Mauro Caparrucci, che lascia il comando della stazione dopo 17 anni, ricevuto ieri sera in Consiglio comunale ha ottenuto dal civico consesso la cittadinanza benemerita, con voto unanime della delibera.

Caparrucci ha prima svolto l’incarico di vicecomandante fino al 20 settembre 2006, momento in cui è stato promosso Comandante della Stazione di Formigine. Nel suo saluto, il Sindaco Maria Costi ha ricordato che “ha mantenuto la direzione della Stazione Carabinieri per circa 17 anni, al comando dei suoi 15 militari, donne e uomini che hanno contribuito a svolgere con dedizione il servizio istituzionale per la città. Si segnala anche la pluriennale e ottima collaborazione con la Polizia Locale di Formigine, contribuendo a mantenere sempre alto il decoro e l’ordine pubblico della Città di Formigine”.

La Presidente del Consiglio comunale Elisa Parenti ha aggiunto: “Mauro è stata una presenza discreta ma costante sul territorio e credo valga la pena ribadire che il suo stile misurato, educato, sempre deferente e rispettoso è stato un esempio di come si può indossare una divisa e rivestire un ruolo di responsabilità”.

In tema di conti pubblici del Comune, il Consiglio ha poi approvato una variazione che neutralizza maggiori costi di interessi passivi e utenze sbloccando altri fondi, ma soprattutto alloca due milioni per investimenti ulteriori, fra cui si segnalano la nuova rotatoria fra via Treves e via Giardini che si aggiungerà alle altre due con cantiere programmato nei prossimi mesi (le intersezioni fra via Radici e via Battezzate e via Ferrari a Corlo).

Si segnalano poi 150mila euro in più per manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche e 250mila euro complessivi per le scuole Don Mazzoni di Corlo (manutenzione della copertura e installazione di una piattaforma elevatrice) e Don Milani di Casinalbo (rifacimento della pavimentazione della palestra).

In conclusione della seduta sono state approvate all’unanimità due mozioni. La prima, avente per oggetto “Azioni volte all’incremento della sensibilità sulla sicurezza stradale dei ciclisti” prevede che si aumentino le misure di informazione sul tema, ivi compresa la realizzazione di cartellonistica dedicata come da proposta dell’associazione “Io rispetto il ciclista”, fondata dall’ex campione del mondo e vincitore della Milano-Sanremo Maurizio Fondriest.

Il secondo documento aveva per oggetto “Interventi di miglioramento della sicurezza stradale in via Fanin e via Coppi”, che impegna la giunta nella ricerca di soluzioni di aumento della sicurezza della circolazione nella zona, vigilare sulla sosta dei mezzi pesanti, valutare installazione di dissuasori di velocità e creazione di “zone 30”.