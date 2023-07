ROMA (ITALPRESS) – “Anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la pace, in modo speciale per il popolo ucraino tanto provato”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla.

“Non trascuriamo le altre guerre, purtroppo spesso dimenticate, i numerosi conflitti e scontri che insanguinano molti luoghi della terra. Interessiamoci di quello che accade, aiutiamo chi soffre, preghiamo perchè la preghiera è la forza mite che protegge e sostiene il mondo”, ha aggiunto.

