La Polizia di Stato di Modena ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino straniero di 53 anni per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nel tardo pomeriggio di ieri la Squadra Volante è intervenuta presso l’Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara, dove le Guardie Particolari Giurate in servizio di vigilanza alla struttura sanitaria avevano riferito della presenza di un uomo che era stato notato aggirarsi con fare sospetto al terzo piano della struttura nelle vicinanze di un distributore automatico di snack e bevande, dal quale era stato udito provenire un forte rumore metallico.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto all’identificazione dell’uomo trovato nelle immediate vicinanze in possesso di due cacciaviti e due pinze, contenuti all’interno di uno zaino opportunamente sequestrati oltre alla somma di 500 euro in moneta.