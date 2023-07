Sono 120 i radioamatori in arrivo in Emilia-Romagna e provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle Olimpiadi della Radio che si terranno per la prima volta in Italia.

L’8 e il 9 luglio a competere ininterrottamente per 24 ore e aggiudicarsi il titolo di campione del mondo, saranno 60 team dislocati su 60 agriturismi dell’Emilia-Romagna. A vigilare 60 arbitri di provenienza internazionale.

Alle ore 18 di oggi, su LepidaTV, sarà possibile seguire la diretta della cerimonia di apertura e sempre su LepidaTV, alle ore 18 del 10 luglio, sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione.

L’Italia ha ottenuto nel 2018 la possibilità di ospitare l’edizione del 2022 e ha indicato l’Emilia-Romagna come luogo della manifestazione, valutando la Pianura Padana come un ottimo terreno di gioco, paritario tra tutti i concorrenti. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria, della guerra in Ucraina e di varie restrizioni sulla mobilità è stato necessario prorogare di un anno.