Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, in via Cavalieri Ducati, nel parcheggio retrostante al cimitero, le Volanti della Polizia di Stato di Bologna hanno individuato un veicolo con targa contraffatta.

Erano circa le 2:00 quando l’equipaggio della Volante fermava un veicolo Citroen C5, con all’interno due soggetti di nazionalità albanese. Il conducente, sprovvisto di patente di guida, consegnava una carta d’identità albanese. La mancanza della patente portava all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 180 del Codice della Strada e all’invito a presentare il documento mancante presso un ufficio di polizia.

Da uno scrupoloso controllo degli operatori, emergeva una discrepanza tra la targa riportata nei documenti di circolazione e quella affissa sul veicolo (alterata tramite l’uso di nastro adesivo bianco e vernice), la mancata copertura assicurativa del veicolo ed il mancato superamento della revisione periodica a norma di legge.

Sulla base delle ulteriori violazioni accertate, il conducente veniva sanzionato per la mancata revisione dell’auto e per gli pneumatici usurati; con riguardo al veicolo veniva disposto il fermo amministrativo per tre mesi per contraffazione della targa e lo stesso veniva sottoposto al sequestrato amministrativo per la mancanza di copertura assicurativa.