Dopo la nascita dello spazzino di quartiere e l’estensione della Carta Smeraldo a tutti i quartieri della città, il Comune di Bologna ha lanciato un piano straordinario di cura e pulizia del centro storico che in questi giorni entra nel vivo.

Da lunedì 10 luglio Hera darà infatti il via al potenziamento della pulizia strutturale delle strade più frequentate del centro attraverso una spazzatrice con motore elettrico, mentre martedì 11 luglio sarà l’ultimo giorno per l’esposizione dei sacchi di carta e plastica nel centro storico. Infine dal 17 luglio partirà anche il potenziamento del servizio di lavaggio portici.

Potenziato lo spazzamento delle strade

Da lunedì 10 luglio una spazzatrice elettrica si aggiungerà ai servizi di pulizia già previsti ed effettuerà lo spazzamento di mantenimento ogni pomeriggio, indicativamente dalle 13 alle 19.30, 7 giorni su 7, nelle vie più frequentate del centro storico.

La spazzatrice elettrica, che sarà in servizio sei mesi l’anno, è infatti in grado di circolare anche in presenza di pedoni. Il servizio viene eseguito nei periodi a maggiore affluenza (estate-autunno, primo periodo invernale).

Terminata la posa dei cassonetti per carta e plastica, iniziata il 5 giugno, dal 12 luglio cesserà completamente la raccolta porta a porta di carta e plastica: martedì 11 luglio sarà quindi l’ultimo giorno in cui esporre i sacchi in strada nel centro storico.

Il cambio di servizio riguarda solo le utenze domestiche del centro città e le utenze non domestiche che non hanno servizi dedicati. Le attività commerciali e produttive che hanno un servizio di raccolta carta e plastica dedicato continueranno ad avere il ritiro di questi rifiuti nelle giornate concordate e non dovranno conferire nei cassonetti stradali.

Pulizia straordinaria cassonetti, isole ecologiche interrate e cestoni stradali

Sono inoltre in corso in tutto il centro storico le attività di lavaggio e di pulizia straordinaria, con rimozione dei graffiti, dei cassonetti smarty per l’indifferenziata, delle mini isole, delle grandi isole interrate e dei 230 grandi cestoni stradali modello “King”.

Potenziamento del lavaggio dei portici

Dal 17 luglio prenderà il via anche il potenziamento del servizio di lavaggio portici, previsto dal Piano, in molte strade del centro dove i passaggi verranno raddoppiati o triplicati secondo le specifiche esigenze. I portici interessati dal potenziamento del servizio sono quelli di: Strada Maggiore, viale Masini, via Augusto Righi, via Acri, via Alessandrini, via Altabella, via Amendola, via Belle Arti, via Belmeloro, via Belvedere, via Broccaindosso, via Cartoleria, via Centotrecento, via Ciro Menotti, via D’Azeglio, via dei Bibiena, via dei Mille (da Indipendenza a Montebello), via del Borgo di San Pietro, via dell’Unione, via delle Moline, via Finelli, via Fondazza, via Giuseppe Petroni, via Irnerio, via Marconi, via Marsala, via Mascarella, via Matteotti (da via Tiarini a Piazza Unità), via Oberdan, via Piella, via Polese, via Riva Reno, via San Carlo, via San Donato (civ.18-30 e civ. 40), via San Felice, via San Vitale, via Venturini, via Zamboni, via Zappoli.

Prosegue inoltre la pulizia straordinaria delle piazze ciotolate e della base delle colonne dei portici, già sperimentata nel 2022, in alcune aree del centro: quest’anno tocca a quelle di Strada Maggiore, via San Vitale e via San Felice.