Mads Pedersen vince in volata l'ottava tappa del Tour de France 2023, la Libourne-Limoges di 201 chilometri. Il danese della Lidl – Trek ha battuto Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e Wout Van Aert (Jumbo – Visma). Il belga non è riuscito a replicare i tre successi di tappa dopo un finale esplosivo in cui l'andatura forzata da parte della Jumbo ha fatto la differenza nel tratto collinare. Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla a 25 secondi da Tadej Pogacar (UAE Emirates).

La notizia del giorno, però, riguarda Mark Cavendish. Il britannico dell’Astana Qazaqstan Team, è stato costretto al ritiro dopo una caduta al centro del gruppo. Sfuma dunque il sogno di superare Eddy Merckx nelle vittorie di tappa alla Grand Boucle (entrambi sono fermi a quota 34). A confermare il ritiro è stata l’organizzazione della corsa: il britannico è il quinto ritirato dell’edizione 110 dopo Enric Mas, Richard Carapaz, Jacopo Guarnieri e Luis Leon Sanchez.

Domani tappa di montagna che coinvolgerà gli uomini di classifica, la Saint-Lèonard-de-Noblat-Puy de Dòme di 182,4 chilometri, con l’arrivo in salita dopo 13,3 chilometri con una pendenza media del 7,7%.

