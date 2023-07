Sulla A13 Bologna-Padova, nelle quattro notti di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 luglio, con orario 22:00-6:00, chi proviene da Bologna ed è diretto verso Padova, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Rovigo, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, si potrà rientrare dalla stessa, in direzione di Padova.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Nella stessa notte, ma dalle 21:00, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la SP19 e Via degli Stradelli Guelfi, con rientro sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

-nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona.

-nelle tre notti di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la Diramazione di Ravenna, verso Ancona.

In alternativa si consiglia:

verso Ancona, dopo l’uscita alla stazione di Imola, percorrere la SP610 Via Selice, la SS9 Via Emilia, Viale Risorgimento e Via Granarolo SP8 con rientro sulla A14 a Faenza;

verso Ravenna, dopo l’uscita alla stazione di Imola, percorrere la SS9 Via Emilia fino a Forlì e raggiungere Ravenna attraverso la SS67.