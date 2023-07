Da venerdì 21 a domenica 23 luglio alla piscina di Monghidoro (via dello Sport 1) arriva la prima edizione della Festa della birra!

Ad accogliere il pubblico ci penserà dell’ottimo street food con arrosticini abruzzesi, pulled pork, specialità dell’American BBQ e pesce, tutto da gustare comodamente seduti ai tavoli accompagnato dalla selezione di birre artigianali e di qualità firmata dai Beer Brothers On The Road, oltre a vino, bibite e cocktails per aperitivo e dopo cena. Tra le proposte alla spina anche la BOMBA, Summer Ale realizzata per la Bologna Montana Bike Area.

E la sera spazio alla musica: si comincia venerdì con lo spettacolo del DuoM, mentre sabato saranno i Single Style ad alternare hits da ballare ad esibizioni di Karaoke per chi avrà voglia di esibirsi con il microfono in mano.

La Festa della Birra è organizzata dalla Piscina di Monghidoro AICS in collaborazione con i Beer Brothers On The Road.

Orari: venerdì: dalle ore 18 a tarda notte – sabato dalle ore 12 a tarda notte e domenica

dalle ore 11 alle ore 18.