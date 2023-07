Nato dieci anni fa con l’obiettivo di rafforzare l’identità di Vignola come luogo di aggregazione culturale, artistica e musicale, Etra Festival torna ad animare il centro storico, dal 14 luglio al 21 agosto. Musica, cultura, letteratura, poesia e cinema sono protagoniste per un mese nella suggestiva cornice del centro storico, con una serie di iniziative nel segno delle arti, tutte a ingresso gratuito. Il Festival si arricchisce per il terzo anno consecutivo anche della rassegna inCORTILE2023 presso la Biblioteca F. Selmi, animando un altro luogo di cultura e aggregazione della città, rivolgendosi non solo al pubblico adulto ma anche ai bambini.

Sarà lo spettacolo comico che unisce acrobazie, giocoleria e musica di Nando & Maila “Sconcerto d’amore” ad aprire il festival il 14 luglio. Si continua poi il 28 luglio con lo spettacolo “Curriculum” del giornalista e conduttore televisivo Michele Mirabella che, attraverso un dialogo con un’amica di scena, trasporterà lo spettatore in un viaggio fantastico da Dante a Pirandello fino ad arrivare a racconti di vita vissuta fuori e dentro la televisione, più intimi e introspettivi. Spazio anche alla musica con il tributo al grande maestro Morricone che si terrà il 12 agosto “Ennio Morricone, tra mito e magia” con la voce narrante dello scrittore e giornalista Bruno Gambarotta.

Etra Festival si distingue ogni anno per la scelta delle proposte, artistiche e originali come quella dei Quantum One Trio, in scena con lo spettacolo “Quantum One” il 19 agosto, un viaggio attraverso l’Universo, fino ad arrivare alla Terra, con le musiche di Andrea Vettoretti, rese ancora più suggestive e coinvolgenti dalla location, la storica piazza affacciata sulla Rocca di Vignola. Chiude la manifestazione il 21 agosto l’anteprima del Poesia Festival con “Speriamo che sia femmina”, voci di donne in poesia.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.00 e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Etra Festival è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale ets, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.

“La Fondazione di Vignola – afferma Carmen Vandelli, Presidente della Fondazione di Vignola – in collaborazione con Fondazione di Modena è orgogliosa di presentare ETRA Festival 2023, giunto quest’anno alla sua decima edizione, un appuntamento estivo ormai consolidato per il territorio vignolese. La manifestazione è stata fortemente voluta dalla Fondazione fin dalla sua nascita nel 2014. L’obiettivo, allora come oggi, è quello di creare in Piazza dei Contrari un luogo di aggregazione culturale, un vero e proprio salotto all’aperto in una location d’eccezione, coronata dalla presenza della Rocca e di palazzo Contrari-Boncompagni, in cui, cittadini e visitatori possano essere accolti da un poliedrico cartellone artistico ricco di spettacoli di qualità gratuiti”.

“C’è in questa proposta una precisa scelta stilistica che si rinnova – sottolinea il Presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi – con una risposta culturale ampia, declinata in molteplici sfaccettature e suggestioni. L’aspetto aggregativo e di relazione viene messo a valore con un’offerta artistica di qualità, ricca di sonorità, storie e immagini richiamate da tempi e luoghi diversi. Prosegue, anche attraverso questa edizione, la collaborazione tra Fondazione di Modena e di Vignola per condividere progettualità e risorse a favore di obiettivi comuni e per sostenere la partecipazione della comunità”.

Etra Festival 2023 comprende anche la rassegna inCORTILE, spettacoli e musica nel cortile della biblioteca comunale “Francesco Selmi” in via San Francesco 165. Dal 12 luglio un ricco programma: dai concerti agli spettacoli di burattini, dal teatro a proiezioni di film nel cortile della biblioteca. Si comincia mercoledì 12 luglio con un concerto del Bononcini e si finisce il 5 settembre con la proiezione del film “Il prezzo da pagare – Pasolini a Marzabotto” di Ferrari e Burani, passando per la presentazione dell’ultimo album di Lalo Cibelli e gli appuntamenti per bambini. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.00. Programma completo su www.auris.it.

“Per chi rimane a Vignola – commenta l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Vignola Daniela Fatatis – ma anche per i tanti turisti e visitatori, l’Estate nella nostra città è ricca di appuntamenti e occasioni di incontro e approfondimento. In cartellone spettacoli per tutti i gusti, pensati anche per le famiglie”.