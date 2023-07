Intensa attività della Polizia Locale nella notte tra sabato e domenica nel corso del presidio concordato in piazza Aldrovandi, con particolare attenzione al controllo di vicolo Bianchetti, alla vendita di bevande alcoliche e al disturbo con strumenti musicali.

Nove gli agenti che hanno presidiato la piazza tra le 20 e le 4 del mattino, affiancati da sei street tutor.

Da segnalare in particolare il secondo sequestro in poche settimane di una cassa acustica con conseguente sanzione al proprietario.

Inoltre, è stato fermato un veicolo che imboccava piazza Aldrovandi e sanzionato il conducente trovato in evidente stato di ebbrezza.

Controlli della Polizia locale anche in piazza S. Francesco, piazza S. Stefano, piazza Verdi (dove erano presenti anche 8 street tutor tra via Zamboni, piazza Verdi e via Petroni), quadriportico dei Servi e piazza Scaravilli dove, verso l’1.30, dopo una segnalazione degli street tutor, gli agenti del reparto commerciale in abiti civili sono intervenuti per la presenza di venditori abusivi di birra: 40 le bottiglie sequestrate.