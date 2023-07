E’ stato elitrasportato all’ospedale di Parma, dove si trova in prognosi riservata nel reparto rianimazione, un ragazzo di 20 anni che oggi poco dopo le 16:00 è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lungo via Giambattista Vico-SS9 Via Emilia a Villa Cella. Il giovane era in sella ad una motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura.

Per liberare il ragazzo finito sotto l’auto dopo lo schianto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a sollevare la vettura con appositi cuscini ad aria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, la Polizia locale.