Nella sala d’attesa dell’Autostazione di Modena è stato installato – d’intesa con il Comune – un locker di Amazon, ovvero un punto di ritiro completamente automatizzato che consente di prelevare gli ordini acquistati online in completa autonomia e sicurezza: l’area interna dell’Autostazione è infatti videosorvegliata. Gli utenti del trasporto pubblico modenese – e, più in generale, tutti i cittadini – hanno così a disposizione un nuovo servizio, accessibile 7 giorni su 7 con ampia fascia oraria: in luglio ed agosto dal lunedì al sabato dalle ore 06:30 alle 19:30; domenica e festivi dalle 08:00 alle 19:30.

La diffusione di locker nei luoghi principali della mobilità sta diventando – in larga parte d’Europa e nelle maggiori città italiane – una presenza sempre più abituale in quanto offrono flessibilità oraria, sicurezza e comodità di utilizzo ai clienti, che in questo specifico caso possono approfittarne per conciliare le proprie necessità di spostamento con quelle di ritiro.

“Estendere e qualificare i servizi disponibili nei luoghi della mobilità cittadina consente di ampliare le categorie di persone che li frequentano, contribuendo così a rendere questi pezzi di città, principalmente dedicati al trasporto pubblico, più fruibili ed attrattivi ai nostri utenti (in primis gli studenti) ma anche a tutti i cittadini” dichiara Antonio Nicolini, Presidente di SETA. “Ci tengo a precisare – prosegue Nicolini – che SETA non ha sostenuto, né sosterrà, alcun onere per l’installazione, il funzionamento, la gestione e la manutenzione del locker, il cui allestimento non ha richiesto la realizzazione di infrastruttura o supporti fissi. La presenza presso l’Autostazione di Modena di un punto di ritiro Amazon rappresenta un ulteriore step nella collaborazione che abbiamo avviato da oltre un anno, nell’ambito del progetto di welfare aziendale Conciliamo (promosso e co-finanziato dal 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia). Grazie a questo progetto abbiamo messo a disposizione dei nostri dipendenti spazi fisici e servizi per favorire la conciliazione della vita privata con l’attività lavorativa, inoltre sono stati installati ad inizio 2023 due locker presso le sedi SETA di Modena e di Reggio Emilia. Dopo quello attivato presso l’Autostazione modenese, intendiamo allestire nei prossimi mesi – previa autorizzazione dei soggetti preposti – altri 6 locker in altrettanti hub del trasporto pubblico locale da noi serviti: 3 in provincia di Modena (al Polo Leonardo e nelle Autostazioni di Sassuolo e Mirandola), 2 a Reggio Emilia (CIM-Centro Interscambio Mobilità e Polo scolastico Makallè) e 1 a Piacenza (Autostazione)”.