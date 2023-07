Cristina Marchesi, Direttore generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia è stata eletta vicepresidente di Fiaso, Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. L’incarico è stato conferito ieri nel corso dell’Assemblea annuale dai Direttori generali delle aziende associate.

“Sono molto onorata dell’incarico che mi è stato conferito dal Comitato di Presidenza di Fiaso, è per me motivo di orgoglio poter contribuire al lavoro della Federazione” ha dichiarato Marchesi “Il confronto con i colleghi di tutte le regioni d’Italia rappresenta un importante stimolo, un arricchimento personale, oltre che professionale. Sono tanti gli obiettivi da raggiungere insieme, per rispondere alle sfide della sanità di oggi e di domani”.

“Le mie congratulazioni, anche a nome della giunta regionale, per questa nomina che conferma la qualità della dirigenza sanitaria della nostra regione” ha commentato l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini “Alla dottoressa Marchesi auguro buon lavoro per un impegno che, ne sono certo, saprà contribuire all’arricchimento dei professionisti, con l’obiettivo condiviso di continuare a garantire in maniera sempre più puntuale al diritto alla salute dei cittadini”.

Cristina Marchesi, 63 anni, laureata in Medicina e Chirurgia, è Direttore generale della Ausl di Reggio-Emilia dal 2020. È dirigente della Ausl reggiana dal 1991, con l’unica parentesi, fra il 2013 e il 2015, da Direttore sanitario dell’Ausl di Modena. Dal 2015 al 2020 è stata direttore sanitario dell’Ausl di Reggio Emilia

Fiaso, un quarto di secolo al servizio delle Aziende e del Servizio Sanitario Nazionale

La FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è nata nel 1998 per sostenere e promuovere il rafforzamento e lo sviluppo del modello aziendale in sanità quale strumento per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini, garantendo la sostenibilità del sistema.

Nata da un primo nucleo di una trentina di Aziende sanitarie, è presente oggi in tutto il territorio nazionale e associa oggi oltre i 2/3 di Aziende sanitarie, ospedaliere e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

FIASO rappresenta e tutela le Aziende presso le istituzioni e i decisori nei diversi contesti, regionale, nazionale, internazionale e sostiene e promuove la diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN.

Nel corso degli anni la Federazione ha sviluppato e consolidato ai diversi livelli relazioni, interlocuzioni e collaborazioni stabili con le istituzioni e le agenzie del servizio sanitario, nazionale, regionale e locale. FIASO partecipa ai principali tavoli di confronto sulle politiche sanitarie e di governance del sistema.