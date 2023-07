Un assegno di 15mila euro a favore dell’associazione Codice Viola, da anni impegnata a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da adenocarcinoma del pancreas, e a fornire alle famiglie sostegno e informazioni complete e aggiornate sulle terapie.

Lo hanno consegnato oggi i ragazzi di Pieve Skin, un gruppo di amici di Pieve di Cento (Bo) che promuove la sensibilizzazione sui tumori e raccoglie fondi a favore di chi opera per i pazienti oncologici, ad un rappresentante dell’Associazione negli uffici dell’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute alla presenza dell’assessore Raffaele Donini e del sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari. La cifra è stata raccolta nel corso di una serata di musica, cibo e solidarietà dedicata a Paolo Campanini, musicista di Pieve di Cento scomparso un anno fa per un tumore al pancreas, che si è svolta a Pieve di Cento lo scorso 27 maggio.

“Li ho voluti incontrare per ringraziarli personalmente per questo gesto- ha detto Donini-, insieme al sindaco Borsari che li ha accompagnati e che li sostiene nella loro causa. ‘Se ne aiutiamo uno, indirettamente ne aiutiamo cento’, sottolineano i componenti di Pieve Skin: un impegno che non solo apprezziamo, ma che condividiamo come assessorato alle Politiche per la salute, attraverso le attività della Rete Oncologica ed Emato-oncologica regionale e della Rete di Cure Palliative, che attraverso le otto Reti Locali di Cure Palliative (una per ogni Azienda territoriale) contribuiscono ad accompagnare i pazienti lungo il loro percorso”, chiude l’assessore.