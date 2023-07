Continuano gli eventi dell’estate di Castelfranco Emilia, realizzati con il supporto dell’Amministrazione comunale, con un grande concerto gratuito del noto “Alberto Bertoli”, venerdì 14 luglio alle 21.30, in Piazza Garibaldi, a cura dell’associazione culturale Artisti del sabato APS e Centrovivo.

Quasi in contemporanea a Piumazzo, dalle ore 21, spazio alla serata cabaret con Tabarroni, uno spettacolo con stand gastronomico e borlenghi a cura di Arcispazio Piumazzo, nell’ambito dei “Piuma Summer Moments 2023”.

Il sabato pomeriggio, dalle 17.30, ultimo appuntamento a Villa Sorra del ciclo “Favole a Merenda”, con letture animate per bambini e bambine a cura della Biblioteca Comunale e dell’Associazione culturale Bugs Bunny, seguite da una gustosa merenda offerta.

“Anche questo weekend si conferma ricco di appuntamenti su tutto il territorio della nostra città e soprattutto in Piazza Garibaldi con il concerto del cantautore Alberto Bertoli organizzato dagli Artisti del Sabato e da Centrovivo! Un grande grazie a loro e tutte le associazioni di volontariato che lavorano per rendere possibile tutto questo; con la loro disponibilità e il loro impegno si offrono occasioni di qualità, svago e divertimento per tutta la città” – commentano l’Assessora agli eventi Silvia Cantoni e l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

Domenica mattina, dalle 8 alle 13, torna invece in Corso Martiri, a Castelfranco, il Mercato settimanale, con una data straordinaria.