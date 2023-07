Sono pronti a “tornare in strada” gli acconciatori ed estetisti di Cna Bologna: 15 anni di solidarietà e di beneficenza per un gruppo di parrucchieri ed estetiste che escono dai loro saloni per incontrare il pubblico in strada e realizzare tagli, pieghe, servizi di estetica, trattamenti oxy station (la novità di quest’anno) e tatuaggi temporanei a prezzi ridotti.

La prima iniziativa anche quest’anno è in programma a Crevalcore, domenica prossima 16 luglio dalle 10 alle 18 in Via Roma 72 in occasione della Fiera del Carmine. I fondi raccolti saranno devoluti interamente a favore dell’Associazione La Bussola Onlus.

Il Comitato acconciatori ed estetisti in strada Cna è attivo dal 2008, in questi quindici anni il comitato ha organizzato oltre 100 iniziative a Bologna e nei Comuni dell’area metropolitana, alle quali hanno partecipato gratuitamente circa 500 saloni di parrucchieri ed estetisti, ricavando decine di migliaia di euro destinati a numerose associazioni impegnate nel sociale.

Il programma 2023 dopo la tappa di Crevalcore prevede iniziative il 30 luglio a San Lazzaro di Savena, il 27 agosto a Castiglione dei Pepoli e il 17 settembre a Castenaso.