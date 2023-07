Un nuovo appuntamento teatrale viene proposto domani, 15 luglio, alle 21.30 nell’Anfiteatro del Parco Pineta, nell’ambito del cartellone estivo “Intrecci” a cura dell’Associazione culturale Effetto Notte. “Storie selvatiche” è il titolo dello spettacolo allestito dalla compagnia Casa degli Alfieri, di e con Lorenza Zambon, per la regia di Antonio Catalano.

Nella rappresentazione si incrociano tre storie d’amore, tre insolite passioni nate fra certe donne, certi uomini, certi “luoghi potenti”. “Il giardino nascosto di Nonna Pupa”, in cui si narra di un’anziana signora, maestra di giardinaggio “estremo”, che ha trovato una specie di discarica incastrata in una frattura del paesaggio e ne ha fatto un luogo magico, una porta verso un’altra dimensione. “Il Lago che combatte”, l’incredibile storia di un lago naturale nato da solo dentro la città di Roma, della sua lussureggiante rinaturazione selvaggia e degli umani che lo hanno difeso, amato e conosciuto. “Rito”, dove si scopre che i riti non si inventano, ma nascono, a volte nascono anche durante la pandemia, quando gli abitanti della Casa degli Alfieri si ritrovano chiusi fuori.

La compagnia Casa degli Alfieri ha sede in un casale immerso nel verde, nel Monferrato. Spiega Lorenza Zambon: “Storie selvatiche è un esempio di teatro della “natura” e nella natura, forse anche con la natura. Un teatro fuori dei teatri che parla del rapporto con le piante, i giardini, i paesaggi, insomma con il pianeta. Del mio rapporto personale e quello della nostra specie con l’ambiente. Mi definisco e voglio essere “attrice-giardiniera”, nel senso che per essere giardinieri non occorre avere un giardino, perchè il giardino è il pianeta e tutti noi viviamo”.

Ingresso allo spettacolo: intero 10 euro, ridotto a 6 euro per minori di 14 anni e per i soci di Effetto Notte (tessera annua 5 euro); offerta famiglia: un minore di 14 anni gratuito per ogni familiare maggiore di 14 anni che lo accompagna.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le proposte estive di Effetto Notte: www.effettonotte.it.