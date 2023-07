Prosegue sabato 15 luglio nel Parco di Casa Cervi la 22^ edizione del Festival di Resistenza, ideato e promosso da Istituto Alcide Cervi insieme a Boorea Emilia Ovest, con il sostegno di Proges e Conad.

Alle ore 21.30 la Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei presenta lo spettacolo di teatro danza “CorpiViolati #DJOperaNoir”, coreografia e regia di Monica Casadei, realizzata in coproduzione con il Festival di Danza Contemporanea-Teatro Comunale di Ferrara, in collaborazione con Comune di Rimini – Teatro Galli.

Partendo dalla ricerca di testimonianze di vittime di stupri e soprusi e da un lavoro improvvisativo con i danzatori, Monica Casadei costruisce uno spettacolo di teatro danza oscillante tra crudo realismo e poesia dettata da un possibile riscatto. Colori antitetici – da un lato la brillantezza e la luce dell’oro, dall’altra l’oscurità enigmatica del nero – per una preziosa tappezzeria di un immaginario focolare domestico in cui dovrebbero regnare rispetto e amore.

Sul piano musicale il remix di campionature elettroniche di Fabio Fiandrini fluisce e rifluisce nella storia del melodramma e nella musica sinfonica.

In CorpiViolati brulica una comunità di corpi, femminili e maschili, stretta nella memoria di una ferita che si riverbera sulla scena in una danza incessante nutrita di impulsi, istinti, rabbia e dolore, in cui a travolgenti danze di gruppo si intercalano duetti e assoli, a corpi indifesi si affiancano corpi violenti e spietati di aggressori su cui non cala mai un velo di pietà almeno fino a quando non diventano loro stessi vittime.

La serata sarà come sempre introdotta da Il Punto Critico con una performance di benvenuto agli spettacoli a cura di un gruppo di giovani artisti, guidati da Mariangela Dosi e Maurizio Bercini.

Al termine dello spettacolo seguirà invece la conversazione con il pubblico e gli artisti “Degustando il teatro. Voci autorevoli incontrano la compagnia”, approfondimento dello spettacolo a cura di Federico Raponi, giornalista e scrittore, autore del libro “Quando il fumo si dirada” (ed. Arti Grafiche Tofani, 2020) che presenterà nel corso dell’incontro.

Si potranno degustare i prodotti del territorio con i vini di Cantine Riunite & CIV (Campegine, Re).

Durante la serata Casa Cervi rimane aperta ai visitatori ed è visitabile la mostra “7 fotografi per Otello Sarzi”.

INFORMAZIONI

Ingresso a offerta libera.

Prenotazione consigliata ai numeri 0522-678356 o Tel/WhatsApp 333-3276881 e su EventBrite.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al chiuso presso il Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico (Via Don Minzoni 96/B).

In tutte le sere del Festival dalle ore 19.00 è previsto il Servizio Bar e Cucina a cura del Gruppo di Ristorazione “Il Fosso” – Pro Loco di Gattatico (Re). È possibile prenotare ai numeri sopra citati.

Casa Cervi, Via Fratelli Cervi 9, Gattatico (Reggio Emilia) Telefono: 0522 678356 – info@istitutocervi.it – www.istitutocervi.it – festival.istitutocervi.it

FB @festivalteatralediresistenza @museocervi @istitutocervi

Ig @istitutocervi