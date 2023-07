Il ‘vecchio’ Negrini supererà anche questa, insieme alla sua comunità e alle sue ragazze e ragazzi. Entro fine luglio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del campo sintetico G. Negrini di Castenaso, a due mesi dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio scorso.

L’intervento, dal valore di quasi 300mila euro, sarà sostenuto dall’Amministrazione comunale che ha già stanziato i fondi a bilancio, insieme alla società Castenaso Calcio.

Lo stadio è sede di un Centro Federale Territoriale FIGC, il primo in regione scelto dalla Federazione nel 2017. Sul campo, normalmente, gravitano oltre 350 giovani atleti di Castenaso e paesi limitrofi, che qui torneranno a svolgere attività sportiva dai primi giorni di ottobre, tenendo conto dei circa 60 giorni necessari per il ripristino.

Lo scorso martedì 11 luglio si sono svolti i sopralluoghi tecnici con la ditta individuata, alla presenza del Sindaco Carlo Gubellini, dell’Assessore allo Sport Pier Francesco Prata, del Presidente del Castenaso Calcio Nathan Mazzoni e dei collaboratori della società.

«Il confronto con Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana in questi due mesi non si è mai interrotto e la collaborazione proseguirà, i Comuni da soli non possono farcela — dichiara il Sindaco — ma riteniamo che la priorità sia far tornare presto in campo bambini e ragazzi che qui praticano un’attività fondamentale per la loro crescita. Il Comune è stato fin dal primo giorno al fianco di cittadini e imprese colpite dal maltempo, e con lo stesso spirito ha scelto di agire subito per riconsegnare questo spazio alla comunità: il Negrini tornerà più bello di prima».

Racconta l’Assessore Prata: «Fin dal primo giorno abbiamo seguito questa situazione: il campo allagato, il lavoro di pulizia di professionisti e volontari di qualsiasi età, le valutazioni tecniche per i lavori necessari. Abbiamo partecipato a tutte le riunioni con le famiglie in vista della prossima stagione, per tranquillizzare riguardo a un impegno che oggi diventa realtà. Nel frattempo stiamo lavorando insieme al Castenaso Calcio per garantire l’inizio delle attività da fine agosto in altri campi del Comune o in territori limitrofi».

Dello stesso avviso il Presidente Mazzoni, secondo il quale «la nostra attività non può e non deve fermarsi, e siamo in contatto con tutti i nostri tesserati per dare risposte adeguate e celeri. Abbiamo investito in questa società e in questo territorio, per questo riteniamo di dover fare la nostra parte anche questa volta, in collaborazione con la FIGC e la LND, che qui hanno sempre svolto attività di carattere provinciale e regionale e che siamo sicuri dimostreranno nei prossimi mesi l’impegno e la disponibilità per sostenere gli impianti sportivi colpiti dall’alluvione».

Foto: Ingresso dello Stadio Negrini (Via Guglielmo Marconi, 8/2, Castenaso)