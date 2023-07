Nell’ambito dei controlli della Stazione Ferrovia “Storica” di Reggio Emilia tramite il coinvolgimento di personale della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, in modo da prevenire i reati che possono influire sulla sicurezza e la tranquillità dei cittadini, sabato scorso 15 luglio, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona. Al termine del servizio, il personale impiegato aveva controllato 80 persone e 38 veicoli.

Nella tarda serata di domenica 16 luglio, una pattuglia delle Volanti è intervenuta in piazzale Marconi in seguito alla segnalazione di una lite. Sul posto venivano identificate le parti, un 41enne e un 35enne senza fissa dimora, che avevano discusso per futili motivi. Da accertamenti in banca dati il 41enne è risultato gravato dalla misura del DACUR che gli interdice di accedere alla zona della stazione storica per 10 mesi, decorrenti da maggio 2023. L’uomo è stato quindi denunciato per violazione del provvedimento amministrativo. Gli operatori delle Volanti, dopo aver riportato i due alla calma li hanno invitati ad allontanarsi, ripristinando la tranquillità del luogo.