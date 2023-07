Il popolare regista Alessandro Scillitani presenta a Reggio Emilia, in prima nazionale, il suo nuovo film concerto Le donne, i cavalier, il Po e l’Appennino: l’evento, in programma martedì 18 luglio alle ore 21 nel Parco del Mauriziano nell’ambito del Festival Onirico e in collaborazione con il Reggio Film Festival, è a ingresso libero e gratuito.

«Ho sempre amato Italo Calvino, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, il suo approccio apparentemente leggero con il fantastico, il suo modo ironico di avvicinarsi a mondi lontani. In questo mio film spettacolo, al suo debutto, ho raccolto tutti i personaggi che portano un po’ di luna dentro di loro» spiega Alessandro Scillitani «Qualcuno dice che è l’acqua del Grande Fiume, qualcuno parla dell’atmosfera, di quelle nebbie dense di storie che ormai sono sempre più rare. Fatto è che quella “fetta di terra tra il Po e l’Appennino” che Giovannino Guareschi dipinse nel suo Mondo piccolo è considerata un concentrato di persone originali. Ma dove pare che il senno non ci sia più, invece a ben guardare si trovano scrigni preziosi, come ci insegna Ludovico Ariosto. La vera follia sta altrove, nella perdita delle nostre memorie, nella ricerca spasmodica di un’identità esclusiva che ci mostra l’altro da noi come nemico».

«Un film concerto che è un viaggio tra le nostre terre e che poi si spinge verso storie lontane e vicine, alla ricerca di lune, draghi, principi e grandi amori» conclude Alessandro Scillitani (regia, canto, parole), che sarà in scena insieme a Marco Macchi (pianoforte), Tommi Prodi (chitarra), Stefano Ferrari (violino) e Mimmo Fontana (batteria) «alla ricerca di ciò che sembra inferno, ma inferno non è».

Ingresso libero e gratuito.

Info su Alessandro Scillitani: https://www.alessandroscillitani.com/.

Info sul Reggio Film Festival: https://www.reggiofilmfestival.it/.