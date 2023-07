Anche questa estate sono partiti importanti lavori di asfaltatura stradale a Fiorano Modenese, così da migliorare la viabilità e rendere più agevole il transito dei veicoli dei cittadini. Nella giornata di ieri – 17 luglio – ha preso avvio la prima fase del progetto, dal costo complessivo di circa mezzo milione di euro, e riguarda via Circondariale S. Francesco (nel tratto tra via Ghiarola Vecchia e via Ghiarola Nuova). A seguire il rifacimento del manto interesserà prima via Leopardi, via Manzoni, via Goldoni e via Arno; poi via Sanzio, via Caravaggio e via Buonarroti. Il tutto dovrebbe avere termine nel mese di settembre.

Da questo ne conseguono diverse modifiche viabilità, quali: il restringimento della carreggiata di via Circondariale; il divieto di transito e sosta presso via Leopardi, via Manzoni, via Goldoni e via Arno; il senso unico alternato in via Carducci, con divieto di sosta.

La seconda fase del progetto di ri-asfaltatura sarà comunque completata entro la fine dell’anno, anche qui per un costo di circa 500 mila euro.

“Come negli ultimi anni – commenta l’assessore Monica Lusetti – anche nel 2023 abbiamo stanziato importanti risorse su asfalti e marciapiedi, proseguendo con attenzione la manutenzione delle strade maggiormente trafficate, la cui asfaltatura era avvenuta ormai diversi decenni fa”.