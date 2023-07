Suo nonno Woody è stato il pioniere della canzone folk e di protesta americana, suo padre Arlo ne ha raccolto il testimone con il leggendario “Alice’s Restaurant” e ora tocca a lei portare avanti il messaggio della famiglia: Sarah Lee Guthrie arriva dal Mississippi per raccontare al pubblico di Castelnuovo Rangone tante storie a stelle e strisce in chiave folk. Giovedì 20 luglio va in scena uno dei concerti più attesi della rassegna Note al Lennon, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche.

Un concerto live da non perdere e un’occasione unica per ammirare una delle maggiori folk singer americane, che eseguirà, tra gli altri, brani diventati veri e propri classici della canzone di protesta americana, da “This Land Is Your Land” a “We Shall Overcome”.

Ultimo appuntamento della rassegna prima del gran finale del Limoni Indie Fest, il concerto, con inizio alle 21, è ad ingresso libero e gratuito.