“Un appuntamento con gli artefici della nascita del Tecnopolo di Bologna, coloro che hanno avviato un lungimirante percorso che ha saputo guardare lontano e di cui noi oggi raccogliamo i primi frutti”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, questa mattina insieme all’ex presidente della Regione Vasco Errani e ai passati assessori Palma Costi (oggi consigliere regionale), Gian Carlo Muzzarelli (attuale sindaco di Modena) e Duccio Campagnoli, accompagnati da tecnici e dirigenti.

“E’ quindi grazie alle loro decisioni e alla loro visione se oggi l’Emilia-Romagna è la Data Valley d’Europa- ha aggiunto Colla-, ospitando a Bologna il supercomputer del Centro meteo europeo e il Leonardo del Cineca, quarto al mondo per potenza di calcolo. Il tutto in un’area che diventerà una piattaforma per la ricerca internazionale, grazie anche all’insediamento dell’Università dell’Onu per lo studio dell’habitat umano e di numerosi centri di ricerca, fra cui Enea e Infn”.