Si terrà giovedì 20 luglio la prossima seduta del consiglio comunale di Formigine, presso le sale del castello. All’attenzione dei consiglieri tre interpellanze che apriranno la seduta su statistiche nidi, eventi sostenibili e bagni pubblici. Seguirà la votazione del regolamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile, ai sensi della direttiva del dipartimento di protezione civile del 22 dicembre 2022. Ultimo documento in discussione, la “ratifica della conclusione positiva del procedimento unico per ampliamento della attività produttiva Eco Design in variante alla strumentazione urbanistica vigente”.

La seduta del consiglio è l’ultima prima della pausa estiva, i lavori riprenderanno a settembre. Si inizia alle 20.30 e come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.