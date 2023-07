Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito, presso alcuni esercizi commerciali della provincia felsinea, una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica, sequestrando oltre 13.000 articoli di vario tipo.

In una cartoleria di Bologna, infatti, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno sequestrato oltre 12.500 articoli per feste, party ed eventi privi delle informazioni al consumatore previste dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. “Codice del consumo”) quali le istruzioni per l’uso, l’indicazione dell’importatore, ecc. Oltre al sequestro, è stata comminata una sanzione amministrativa fino a un importo massimo di 25.823 euro.

Contestualmente, i finanzieri della Tenenza di Molinella hanno rivenuto all’interno di un negozio locale circa 500 articoli di abbigliamento (t shirt, pantaloncini, giubbotti, ecc.) privi delle medesime informazioni, con particolare riferimento all’indicazione dell’importatore. Anche in questo caso i prodotti sono stati sottoposti a sequestro e all’esercente è stata comminata la prevista sanzione amministrativa.

Le attività descritte testimoniano il costante impegno della componente territoriale della Guardia di Finanza di Bologna nell’azione di prevenzione e repressione alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei cittadini e dei commercianti onesti e rispettosi delle regole del mercato.