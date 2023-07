Due persone sono rimaste gravemente ferite ieri in un violento scontro frontale autovetture, avvenuto intorno alle 16:00 sulla Nuova Porrettana a Sasso Marconi. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i conducenti, poi affidati ai sanitari del 118 sul posto, oltre che con due ambulanze, anche con l’elisoccorso. I feriti, trasportati all’Ospedale Maggiore in codice di massima gravità, sono un uomo di 55 anni ed una ragazza di 25. Per i rilievi di legge e le modifiche alla viabilità, interrotta durante le operazioni di soccorso, Polizia Stradale e Polizia Locale.