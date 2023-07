Per la rassegna Cinema Sotto le Stelle in arrivo due film, sempre alle 21.30, al Castello di Spezzano. Lunedì 24 luglio avremo “Grazie Ragazzi” con Antonio Albanese e Vinicio Macchioni, un film da grande pubblico con un chiaro intento sociale raccontato con disarmante semplicità, al prezzo speciale di 3,50 euro. Giovedì 27 luglio invece sarà proiettato “Indiana Jones 5”, l’ultimo episodio della saga dell’archeologo più famoso del mondo; ingresso 6,50 euro e ridotto 5 euro.

Allo stesso modo non mancherà un novo spettacolo musicale presso la favolosa corte del Castello di Spezzano per la rassegna “Note di Notte”, ricco calendario sostenuto da Fondazione Modena e organizzato dal Comitato Fiorano in Festa insieme alle associazioni Quelli del ‘29 e Amici della Musica Nino Rota. Martedì 25 luglio alle 21.00 sarà proposto un omaggio ai grandi del soul internazionale dei Whole Tone Trio. In corte, tra sound ed enologia; note musicali accompagnate da una opzionale degustazione di un calice di vino di una nota cantina del territorio. L’ingresso è gratuito.

I Whole Tone Trio nascono come trio strumentale blues/funk con la cantante Noemi Tommasini. Il quartetto crea una miscela di Soul/Blues/Funky con un repertorio che spazia dagli autori più celebri del panorama Soul come Stevie Wonder, Bill Withers, ad artisti come John Mayer, Amy Winehouse, Alicia Keys e José James, qualche brano originale del trio e tributi ad artisti italiani Pino Daniele, Battisti, Mina.

Per entrambe le rassegne, reperibili maggiori info sul sito comunale.