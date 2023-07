Per consentire alla società Autostrade per l’Italia l’esecuzione di lavori sul ponte dell’autostrada A1 sono previste limitazioni temporanee al transito lungo la strada statale 569 “di Vignola” a Zola Predosa, nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 24 luglio sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo n.7 per chi viaggia in direzione Bologna.

Da lunedì 31 luglio sarà istituito il restringimento di carreggiata dal km 40,250 al km 40,450 della SS569.

Durante i lavori, la cui ultimazione è prevista fino giovedì 31 agosto, partendo da via Villeneuve a Zola Predosa è previsto il seguente percorso alternativo: alla rotonda prendere via A. De Curtis per poi procedere su via del Lavoro e successivamente percorrere via Isonzo e poi procedere su via E. Berlinguer; da qui sarà possibile imboccare il Raccordo Autostrada Tangenziale in direzione Bologna.

Da lunedì 24 luglio e fino al 4 agosto saranno inoltre eseguiti gli interventi di posa in opera di barriere fonoassorbenti che, in questa fase, riguarderanno il tratto compreso dal km 24,950 al km 25,295 della SS 569. Durante i lavori – che saranno eseguiti nei solo giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 – sarà attivo il senso unico alternato per una lunghezza massima di 300 metri.

Infine proseguono i lavori di asfaltatura della statale, in tratti della lunghezza massima di 500 metri che interessano, in maniera alternata la corsia di marcia o la corsia di sorpasso.