La Prefettura di Bologna ha autorizzato il Comune all’installazione di 5 nuove postazioni per un totale di 10 apparecchi fissi di controllo della velocità (“velox”), cioè uno per direzione, su: viale Ilic Uljanov Lenin, viale Sergio Cavina, viale Carlo Berti Pichat, viale Palmiro Togliatti e viale Vittorio Sabena. Con lo stesso provvedimento sono state confermate anche le postazioni già presenti in viale Enrico Panzacchi e in via Stalingrado, anche in questo caso con 2 velox per direzione per un totale di 4.

Ora il Comune avvierà la gara per l’installazione delle postazioni e l’acquisto dei macchinari che entreranno quindi in funzione non prima della primavera del 2024.