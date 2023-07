Prenderà il via dalla mattina di domani, lunedì 24 luglio, la cantierizzazione per la demolizione e ricostruzione del sottovia della Stazione Bologna/Casalecchio sull’autostrada A14 Bologna-Taranto.

A questa prima fase preliminare seguiranno, dalla mattina di mercoledì 26 luglio, le attività di demolizione e ricostruzione; per consentire l’esecuzione di questa complessa fase sarà chiuso il ramo in uscita per Bologna Casalecchio per i soli veicoli provenienti da Ancona.

Il cronoprogramma delle attività è stato studiato e condiviso con le amministrazioni locali, con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla circolazione autostradale e locale, e in questa fase di cantierizzazione si procederà con l’installazione della segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi, dell’organizzazione delle aree operative del cantiere e l’apprestamento dei primi materiali necessari per le fasi successive.

L’avvio delle lavorazioni è stato programmato nei mesi estivi perché caratterizzati da ridotti flussi di traffico e l’intera durata di attività prevede circa sette mesi di lavori. Durante questo periodo sarà chiuso il ramo in uscita per Bologna Casalecchio per i soli veicoli provenienti Ancona; resteranno invece perfettamente percorribili il ramo in uscita per Bologna Casalecchio per i veicoli provenienti da Milano e Firenze e i rami in ingresso da Bologna Casalecchio, ad eccezione di puntuali esigenze connesse all’avanzamento dei lavori. All’attività di intervento lavoreranno in sinergia società di costruzioni altamente qualificate e team di professionisti e per assicurare il rispetto dei tempi e la qualità del lavoro saranno impiegati quotidianamente circa 15 maestranze e 5 mezzi d’opera.

Alla fase di demolizione completa del ponte esistente, che durerà circa 20 giorni, seguiranno le attività di ricostruzione con le più recenti tecnologie costruttive in materia. Il nuovo impalcato, che risponderà alla più recenti normative tecniche in materia di adeguamento sismico, sarà realizzato in acciaio Corten, con eccezionali caratteristiche di resistenza alla corrosione; saranno, inoltre, realizzate nuove strutture per garantire l’appoggio del ponte.

A partire dal prossimo 26 luglio pertanto, per tutti gli utenti provenienti da Ancona e diretti a Casalecchio si consiglia l’uscita a Bologna San Lazzaro e la percorrenza della tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio; per tutti gli utenti provenienti da Padova e diretti a Bologna Casalecchio si consiglia l’uscita a Bologna Arcoveggio e la percorrenza della tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio.

Autostrade per l’Italia, di concerto con gli Enti, ha inoltre studiato un piano di potenziamento di assistenza alla viabilità, che vedrà impiegati uomini e mezzi della Direzione III Tronco di Bologna a segnalamento della viabilità alternativa nonché a fornire l’assistenza che si rendesse necessaria.