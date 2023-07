Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna nel modenese: in località Madonna del Ponte nel comune di Fanano e a Piancavallaro, entrambi richiesti dalla centrale operativa del 118.

La prima attivazione è stata richiesta alle 11:30 circa per un evento traumatico in

in località Madonna del Ponte: una signora mentre stava svolgendo un’escursione è caduta procurandosi un trauma alla spalla. Sul posto è giunta una squadra di operatori del Soccorso Alpino stazione monte Cimone, tra cui un infermiere, che hanno immobilizzato la signora e trasportata all’ambulanza intervenuta in loco.

Più complesso è stato il secondo intervento che si è svolto sulla pista di Piancavallaro nel comprensorio sciistico del monte Cimone.

L’attivazione è giunta a mezzogiorno per un signore ottantenne residente a Bologna che si trovava lungo la pista per un’escursione quando è scivolato procurandosi un trauma. Sul posto è giunta una squadra del Saer stazione monte Cimone, tra cui un sanitario, che ha immobilizzato e ‘imbarellato’ l’infortunato. Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliPavullo che, nonostante il forte vento, è riuscito ad atterrare a circa 300 metri dal paziente: gli operatori del Saer hanno così trasportato su barella portantina il bolognese che è stato poi elitrasportato all’ospedale di Baggiovara.