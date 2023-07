Il 29, 30 e 31 Luglio torna la tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento di Nonantola, giunta alla sua ventottesima edizione. Tre giorni pieni di spettacoli, mercatini, antichi mestieri, arte, turismo, enogastronomia, agricoltura e tanto altro.

La manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione a Studio’s, associazioni, enti, volontari, commercianti e ristoratori, verrà inaugurata sabato 29 luglio alle ore 18.30 con partenza da Piazza Caduti Partigiani e arrivo in Piazza Alessandrini per il taglio del nastro.

Il 29, 30 e 31 Luglio torna la tradizionale Fiera dell’agricoltura e dell’allevamento, giunta alla sua ventottesima edizione. La Fiera rappresenta per i nonantolani un momento dell’anno molto importante e sentito, quel momento in cui tutti noi ci diamo appuntamento in piazza sfidando le alte temperature di fine luglio, perché l’importante è esserci e partecipare come spettatori, ma soprattutto come protagonisti. Tante le novità di questa edizione, innanzitutto la presenza importantissima di Studio’s che ha affiancato l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione di tutti gli eventi dell’estate nonantolana. Anche la locandina si è rinnovata con una nuova veste grafica, l’immagine scelta è quella del dipinto di Giuliana Marconi, premiato nell’ottava edizione dell’estemporanea di pittura “En plein air”. Una locandina essenziale, diretta e molto colorata che rappresenta in pieno lo spirito che vogliamo dare a questa nuova edizione della Fiera: vivace, giovane, entusiasmante e capace di far dialogare la tradizione con l’innovazione.

Amministrazione, Studio’s, associazioni, commercianti e ristoratori collaborano alla storica Fiera di Nonantola, che verrà inaugurata sabato 29 luglio alle ore 18.30 con la tradizionale sfilata con banda, coro e figuranti per le vie del centro fino a raggiungere piazza Alessandrini, dove si taglierà il nastro. Via Roma e la Torre dei Modenesi si illumineranno per creare l’atmosfera di un cielo stellato sopra ai tavoli dei ristoranti, fino ad arrivare in piazza Caduti Partigiani davanti all’Abbazia.

In Piazza Liberazione, cuore degli spettacoli serali, assisteremo ai concerti dell’anteprima Fiera. Dopo il successo del Graf Summer Night con i Gemelli Diversi sul palco si esibiranno Ziliani (26 luglio), Ruggero de i Timidi (27 luglio) e venerdì 28 luglio si chiuderà la serie di eventi di anteprima con il Remember Panda & Pandino.

Per i concerti della Fiera, sabato 29 luglio l’energia dei Disco Club Paradiso scalderà il pubblico più giovane, Alan Sorrenti domenica 30 popolerà la piazza di “figli delle stelle”, mentre lunedì 31 si concluderà con il travolgente spettacolo della “pocket orchestra” Bandakadabra.

Durante le serate con gli spettacoli (anteprima e Fiera) in Piazza Liberazione è previsto anche lo spazio street food.

Via Marconi ospiterà lo stand dell’Amministrazione Comunale con esposte tavole e la strategia del PUG e le mostre d’arte organizzate da NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra. Visitabile sarà pure il Giardino Abbaziale dove troveremo la fiera del turismo. Molte le iniziative anche nel Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi e Sala Marcello Sighinolfi) con musica, laboratori, mostre fotografiche e visite guidate, mentre nel Giardino Moreali si potrà cenare presso l’Osteria della Solidarietà a cura di ASEOP. Via Marconi e via Curiel congiungeranno il Centro Storico e il Parco della Pace con il mercatino degli artistico-creativi a cura della Pro Loco mentre in piazza Aldo Moro ci sarà il ristorante O.R.M. e le esposizioni di auto.

In piazza Alessandrini lo street food con borlenghi, spianate, birra e carne alla griglia. Sempre in piazza Alessandrini ci saranno i trattori e il ristorante della Croce Blu, mentre nel Parco della Pace troveremo gli animali, gli antichi mestieri, i mercati contadini, il belsone e il casaro a cura del Comitato Fiera di Luglio. In questo contesto ci sarà spazio pure per le Associazioni del territorio: un’opportunità per farsi conoscere e manifestare il loro operato. Infine nel parcheggio delle scuole Dante Alighieri e Nascimbeni ci sarà il luna park per gli adulti e i più piccoli. Tante le iniziative e per tutti i gusti, non resta quindi che darci appuntamento alla Fiera!

I CONCERTI

La talentuosa band che ha conquistato i giudici e il pubblico di – con l’inedito “DCP” sarà la prima volta sul palco di Piazza Liberazione a Nonantola per uno show inedito.

domenica 30 luglio

Dalle ore 19.30 nella suggestiva cornice del cassero della Torre dei Bolognesi si terrà il concerto jazz gratuito Marika Pontegavelli Trio.

Il ritorno sui palchi di una delle stelle più brillanti di tutta la musica italiana era già atteso da tempo. Sarà un viaggio profondo ed emozionante lungo tutta la carriera del cantautore napoletano, che percorrerà i momenti più brillanti del passato, cinquant’anni di scintillante carriera e una discografia fatta di capolavori senza tempo come “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”.

“Fanfara urbana” è la calzante definizione per un gruppo che fa della città il suo sfondo ideale e della strada non solo lo scenario in cui esibirsi, ma anche il luogo da cui trarre ispirazione. Fiati e percussioni, dunque. Una surreale “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente carica di energia.

FIERA DEL TURISMO

In occasione della 28° Fiera di Luglio dell’Agricoltura e dell’Allevamento, da sabato 29 luglio a lunedì 31 luglio presso il Giardino Abbaziale è in programma la Fiera del Turismo a cura dell’Assessorato al Turismo.

L’appuntamento è un’occasione per far conoscere al pubblico le attività che enti e associazioni di promozione turistica mettono in campo per promuovere il territorio di Nonantola. Sono presenti con stand informativi: Abbazia e Museo Benedettino e Diocesano, Museo di Nonantola, ArcheoNonantola, Amici Cultori Nonantolani dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Via Romea Nonantolana, Birra Nonantolana (Birra d’Abbazia), Pro Loco Nonantola, Fondazione Villa Emma, Partecipanza Agraria.

INFORMAZIONI Qui è possibile scaricare il libretto tutti gli eventi