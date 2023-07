A Fanano ritorna per l’ottavo anno consecutivo il Fanano Saxophone Week: la settimana di lezioni, masterclass e concerti dedicata al saxofono, organizzata da Giovanni Contri, Fabrizio Benevelli e Marco Ferri, componenti del quartetto Saxofollia. Il corso, che inizia domenica 23 luglio, ospita quaranta ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche che si ritrovano a Fanano per una intensa settimana di studio.

Lunedì 24 luglio dalle ore 21,15 nella chiesa di San Giuseppe si esibirà il quartetto Saxofollia che porterà in scena “portraits”.

Portraits è un omaggio ad alcune tra le più influenti figure della storia della musica jazz. Apre il programma“Sei variazioni sul tema di Goodbye Pork Pie Hat”, un brano originale di Sansuini in cui un genere tipico della musica classica come il “tema con variazioni”, viene applicato ad una composizione proveniente dal repertorio jazzistico. La ballad che costituisce il tema è del compositore e contrabbassista Charles Mingus, scritta in occasione della morte del saxofonista Lester Young.

“Cool is the Name” è un tributo al grande Bill Evans, pianista jazz. In questa suite Roberto Sansuini gioca alternando sapientemente sonorità e timbri del saxofono mettendo in luce la veste originaria, classica, dello strumento così come quella jazzistica giunta tardivamente rispetto la creazione dello strumento ma forse più conosciuta. Nel brano subentra inoltre la componente improvvisativa indissolubilmente legata al genere in questione.

Il brano originale “Diffusion” di Gordon Goodwin celebra, in 4 movimenti, una piccola storia del saxofono che pare scritta su misura per Saxofollia. Ai primi due movimenti, allegro e waltz, omaggi alla musica minimale e al ‘900 francese, seguono uno swing ed un hip-hop chiaramente legati alla vita più moderna dello strumento.

Uno spettacolo vario ed accattivante che porterà l’ascoltatore attraverso multiformi atmosfere sonore dalla Swing Era degli anni ’30 fino al periodo d’oro dei club della 52° strada.

Saxofollia è un ensemble cameristico attivo dal 1993, composto da Fabrizio Benevelli, Marco Ferri, Giovanni Contri e Lorenzo Simoni riconosciuto come uno dei più prolifici ed originali nel panorama musicale nazionale. Si tratta di un gruppo di saxofoni, che si esibisce esclusivamente a cappella, con un’abilità unica nello sfruttare le infinite sfumature timbriche e dinamiche di questo meraviglioso strumento a fiato.

Primo premio a otto concorsi nazionali ed internazionali è un gruppo musicale dalle innumerevoli sfaccettature che, impegnato da sempre nella costante ricerca di nuovi orizzonti musicali, fa della versatilità la sua migliore caratteristica.

Fermamente convinti della maturazione artistica che accompagna ogni incontro musicale, hanno all’attivo più di 20 progetti discografici e concertistici con numerosi solisti ed interpreti di fama internazionale.

Numerosi anche gli album incisi, tra cui Omaggio a J. Françaix, Like Strings, On The Reed, Vissi D’arte, Into the Trumpet, Estate, Voice on Air, Incontri e Portraits, disponibili su tutte le più importanti piattaforme digitali. Recentemente alcuni dei loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart” dei più venduti e ascoltati in paesi come USA, Canada e Giappone.