Un gruppo di bambini di 8-9 anni, provenienti dai campi Saharawi del deserto algerino, si trova in questi giorni a Sasso Marconi nell’ambito di un programma di scambi e assistenza umanitaria che coinvolge l’Amministrazione comunale e altre realtà del territorio attive nel campo della cooperazione internazionale.

Da anni il Comune di Sasso Marconi fa parte della rete Saharawi Enti Locali e contribuisce all’accoglienza dei bambini, che durante l’estate possono così trascorrere un tranquillo periodo di soggiorno lontano dai campi del deserto – dove vivono in condizioni di povertà e isolamento socio-culturale – visitando alcuni dei luoghi di interesse storico e naturalistico del territorio (come l’Oasi naturale S. Gherardo e il borgo di Colle Ameno), partecipando alle attività dei centri estivi e condividendo momenti di gioco e divertimento con i loro coetanei italiani.

Nella mattinata di oggi, 25 luglio, i bambini e i loro accompagnatori (volontari e operatori dell’associazione “El Ouali”), sono stati accolti in Municipio dal sindaco Roberto Parmeggiani e dall’Assessore alle Politiche Sociali Luciano Russo per un saluto. Un incontro per conoscere meglio i piccoli ambasciatori di pace provenienti dal Sahara, rinnovare la vicinanza della nostra città al popolo Saharawi – confinato da anni nel deserto, in attesa di un referendum che ne determini l’indipendenza – e consegnare ai bambini una borraccia: un piccolo omaggio a ricordo del loro soggiorno a Sasso Marconi.